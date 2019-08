Slovenskim odbojkaricam tudi na drugi tekmi evropskega prvenstva ni uspelo pripraviti presenečenja. Foto: EPA

Tekma z Belgijo - Belgijke so jih dvakrat premagale že v kvalifikacijah za EP - je bila zelo podobna prvemu obračunu s Poljskom, a za razliko od petkove tekme proti Poljski niso imele priložnosti za osvojitev niza.

Belgijke zanesljivo do zmage nad Slovenkami

Slovenska izbrana vrsta je obračun proti Belgiji, ki je prvenstvo odprla z zmago nad Ukrajino, začela v enaki zasedbi kot proti Poljski, z Evo Mori, Izo Mlakar, Sašo Planinšec, Tino Grudina, Lano Ščuka, Ano Marijo Vovk in Veroniko Mikl.

Belgijke potrebovala 20 min za niz

Obračun so začele neprepričljivo, belgijski servisi so bili za njih nerešljiva uganka, same pa z začetnimi udarci niso izvajale pravega pritiska. Posledica tega je bil gladko izgubljen prvi niz. Nasprotnice so povedle s 5:0, niz pa so mirno pripeljale do konca in ga v slabih 20 minutah dobile s 25:13.

Slaba končnica Slovenk

V drugem nizu so Slovenke zaostajale že z 10:5, nato pa so popravile igro in bile vsaj nekaj časa povsem enakovredne, izenačile so na 20:20, a s slabo končnico Belgijkam, ki so dobro servirale, niso uspele resneje zapretiti. Belgijke so drugi niz dobile s 25:21.

Foto: EPA

Prvo vodstvo Slovenije

Na začetku tretjega niza so Slovenke prvič na tekmi povedle, vodile s 7:5, toda nato Belgijkam dovolile, da so spet prišle do serije točk, zapovrstjo so jih dosegle sedem. Pri izidu 21:13 je bilo že jasno, da bo tekme hitro konec, čeprav so Slovenke še poskušale. Prišle so do štirih točk zaostanka, več pa jim ni uspelo.

V nedeljo se bodo Slovenke pomerile s Portugalsko, prvič na prvenstvu bodo v vlogi favoritinj. Če želijo ohraniti možnosti za uvrstitev v izločilne boje, bodo morale Portugalke premagati.

V prvem nizu je bil zopet manjši razpad sistema, potem se nam je uspelo približati, a nam je na koncu spet nekaj zmanjkalo, da bi vzele niz. Verjetno so tudi nasprotnice malo popustile, zato smo se uspele približati. Vseeno so one tako zrele, da ko je to potrebno, vzamejo niz. Zdaj smo imele dva težka nasprotnika na papirju, a smo se vseeno borile. Želim si, da bodo naslednje tekme nam bodo bolj v prid. Treba je iti optimistično naprej, čim prej pozabit ta poraz in se dvigniti. Monika Potokar

Selektor Slovenije po tekmi

Alessandro Chiappini, selektor Slovenije: "Lahko rečemo, da se je ponovilo včerajšnji scenarij. Tekmo smo začeli slabo, prvi niz smo izgubili, ne da bi sploh poizkusili igrati. V drugem nizu smo spet uspeli dvigniti raven, igrali precej dobro, ekipa je še enkrat pokazala borbenost in to je bilo dobro. A imeli smo priložnosti, da bi osvojili nekatere pomembne točke, ki bi lahko kaj spremenile, a v teh trenutkih nismo bili dovolj kakovostni. Pojavile so se tudi očitne tehnične težave. Na sprejemu smo imeli ogromno težav, Belgija pa velja za ekipo z zelo dobrim začetnim udarcem. Počasi smo poizkušali stvari spremeniti, prenehali smo izgubljati točke, le v zadnji rotaciji, v pomembnem delu tretjega niza smo spet izgubili štiri točke, celo rešili zgrešene žoge nasprotnic. Žal tudi v tem nizu nismo bili daleč. Majhne stvari bi lahko spremenile potek, a vseeno moramo reči, da Belgijca igra v drugem ritmu kot mi. Zelo dobro so pripravljeni, tekmujejo v dobrih tekmovanjih, igralke v dobrih ligah in ko jih vidiš na igrišču, so dinamične, znajo brati igro in veliko stvari zato izpustimo, tudi take, na katere smo se pripravili. Potrebujemo izkušnje in le na ta način jih bomo dobili. Jutri nas čaka Portugalska. Gre za nevarno ekipo, ki ima na igrišču zelo dobro ekipno vzdušje. A če bomo igrali tako kot znamo, lahko zmagamo. Moramo se dobro pripraviti in pokazati kar največ. Za zdaj ni nobene panike, vedeli smo, da sta oba dosedanja nasprotnika močnejša od nas. Nekaj je bilo vsekakor pozitivnih stvari. Občasno nam je uspelo nekaj, kar smo si zadali. Potrebujemo čas, a se tudi zavedamo, da nas jutri čaka ključna tekma v skupinskem delu."

EVROPSKO PRVENSTVO 2019

SKUPINA B, Lodž

2. krog

BELGIJA - SLOVENIJA

3:0 (13, 21, 20)

Belgija: Van Sas, Herbots 20, Lemmens, Van Gestel 9, Grobelna 18, Sobolska 9, Ruysschaert, Strumilo, Janssens 11, Goliat, Van de Vyver 1, Van Avermaet, Guilliams, Stragier.

Slovenija: Mori 2, Grudina 2, Vovk, Janežič, Zdovc Sporer 1, Mikl, Zatković, Mlakar 19, Najdič 1, Pintar, Ščuka 4, Eržen, Planinšec 9, Potokar 2.

Ob 20.30:

Portugalska - Poljska

1. krog:

POLJSKA - SLOVENIJA

3:0 (12, 22, 23)

Vrstni red: Belgija 6, Poljska in Italija po 3, Ukrajina, Portugalska in Slovenija brez točke.

V osmino finala se uvrstijo najboljši štirje iz vsake skupine.