Lana Ščuka in soigralke so se prebudile po zelo slabem uvodnem nizu. Foto: EPA

Slovenke začele prestrašeno

V prvem nizu (25:12) so Poljakinje z odličnim blokom hitro prevzele pobudo in pri 8:3 je moral slovenski selektor Alessandro Chiappini že vzeti minuto odmora. Tudi v nadaljevanju so bile Slovenke (začetna postava: Mlakar, Vovk, Planinšec, Mori, Grudina, Ščuka, Mikl) v krču in slabše v vseh prvinah.

Kapetanka Poljske, 24-letna Agnieszka Kakolewska, ki je zadnjo sezono igrala v Italiji (Casalmaggiore), je spet pokazala svojo kakovost. Foto: EPA

Povsem drugačna slika v drugem nizu

V drugem nizu (25:22) so gledalci spremljali izenačen obračun z nekaj zelo dolgimi izmenjavami. Slovenija je izboljšala sprejem in bila tudi v napadu nevarnejša, razigrala se je Iza Mlakar. Po dveh zaporednih točkah so Poljakinje povedle s 14:12, izjemen blok kapetanke Agnieszke Kakolewske pa jim je prinesel vodstvo z 21:17. Slovenke so s tremi zaporednimi točkami prestrašile nasprotnice (22:21), vseeno pa to ni bilo dovolj za preobrat.

V soboto z Belgijo

V tretjem nizu (25:23) so Poljakinje ob težavah slovenskega sprejema pobegnile na 5:1, 10:3 in 18:9. Poljakinje so se morda celo preveč sprostile, kar so Slovenke izkoristile. Najprej jim je uspel niz štirih točk, ob koncu celo niz petih točk za znižanje na 24:22. Ko je že malce zadišalo po presenečenju, je šla žoga Ize Mlakar v avt ... Vseeno so Slovenke dvignile moralo pred sobotnim obračunom z Belgijo. V osmino finala se uvrstijo najboljše štiri reprezentance iz vsake skupine, Slovenke naj bi svojo priložnost iskale predvsem v dvobojih s Portugalsko (nedelja) in Ukrajino (sreda).

Selektor Alessandro Chiappini je bil zaskrbljen predvsem v prvem nizu. Foto: EPA

Chiappini: Na začetku se je videlo, da se bojimo igrati

"Nekako smo pričakovali, da se v prvem nizu lahko zgodi to, kar se je. Pred tekmo je bila ekipa precej mirna, a potem vzdušje, polna dvorana, himni vplivata na spremembo razpoloženja. Na začetku se je videlo, da se bojimo igrati. Delali smo napake in jim olajšali delo. V drugem nizu se je to spremenilo, naredili smo tudi nekaj taktičnih sprememb, nismo pa dobro servirali, razen v zaključku tekme. A vseeno smo našli način, da proti njim igramo, borili smo se in v nekaterih trenutkih so se potem pokazale izkušnje nekaterih igralk in Poljska je našla način, da pride do zmage. Tretjega niza nismo dobro začeli, a so spremembe prinesle razliko. Začeli smo igrati dobro in skoraj osvojili niz. Škoda. Imeli smo možnost za izenačenje na 24:24, a žal nismo uspeli. Upam, da bomo jutri igrali še bolje," je pojasnil selektor Alessandro Chiappini.

Grudina: Poljakinje imajo več izkušenj in tudi kakšen centimeter več

Tina Grudina je dodala: "Najprej bi rada čestitala prav vsaki izmed nas. Verjamem, da ni bila lahka tekma, saj je bilo vzdušje v dvorani neverjetno. V prvem nizu je do izraza prišla naša trema, ko pa smo enkrat šle čez to, smo prikazale vrhunsko igro v drugem nizu. V tretjem smo znova začele z nekaj treme, potem pa se nam je uspelo približati. Pozna se, da imajo one več izkušenj in kakšen centimeter več, kar se zagotovo pozna. Mislim, da je bila dobra uvodna tekma in popotnica za naprej. Zahvaljujem se tudi slovenskim navijačem, ki so nas prišli podpret."

Odbojkarice EP začele s porazom proti gostiteljicam

SKUPINA B, Lodž, 1. krog:

POLJSKA - SLOVENIJA

3:0 (12, 22, 23)

Poljska: Grajber 4, Alagierska, Kakolewska 14, Lukasik, Stenzel, Stysiak 2, Efimienko-Mlotkowska 6, Maj-Erwardt, Wolosz 2, Wojcik, Medrzyk 11, Smarzek-Godek 24, Zaroslinska-Krol, Plesnierowicz.

Slovenija: Mori, Grudina 4, Vovk 4, Janežič, Zdovc Sporer, Mikl, Zatković, Mlakar 15, Najdič 1, Pintar, Ščuka 7, Eržen 1, Planinšec 10, Potokar 1.

BELGIJA - UKRAJINA

3:0 (10, 19, 22)

ITALIJA - PORTUGALSKA

3:0 (15, 14, 13)

2. krog, sobota ob 18.00:

BELGIJA - SLOVENIJA

3. krog, nedelja ob 18.00:

SLOVENIJA - PORTUGALSKA

4. krog, torek ob 20.30:

ITALIJA - SLOVENIJA

5. krog, sreda ob 20.00:

UKRAJINA - SLOVENIJA