Kapetanka Poljske, 24-letna Agnieszka Kakolewska, ki je zadnjo sezono igrala v Italiji (Casalmaggiore), je spet pokazala svojo kakovost. Foto: EPA

Slovenke začele prestrašeno

V prvem nizu (25:12) so Poljakinje z odličnim blokom hitro prevzele pobudo in pri 8:3 je moral slovenski selektor Alessandro Chiappini že vzeti minuto odmora. Tudi v nadaljevanju so bile Slovenke (začetna postava: Mlakar, Vovk, Planinšec, Mori, Grudina, Ščuka, Mikl) v krču in slabše v vseh prvinah.

Povsem drugačna slika v drugem nizu

V drugem nizu (25:22) so gledalci spremljali izenačen obračun z nekaj zelo dolgimi izmenjavami. Slovenija je izboljšala sprejem in bila tudi v napadu nevarnejša, razigrala se je Iza Mlakar. Po dveh zaporednih točkah so Poljakinje povedle s 14:12, izjemen blok kapetanke Agnieszka Kakolewska pa jim je prinesel vodstvo z 21:17. Slovenke so s tremi zaporednimi točkami prestrašile nasprotnice (22:21), vseeno pa to ni bilo dovolj za preobrat.

V soboto z Belgijo

V tretjem nizu (25:23) so Poljakinje ob težavah slovenskega sprejema pobegnile na 5:1, 10:3 in 18:9. Poljakinje so se morda celo preveč sprostile, kar so Slovenke izkoristile. Najprej jim je uspel niz štirih točk, ob koncu celo niz petih točk za znižanje na 24:22. Ko je že malce zadišalo po presenečenju, je šla žoga Ize Mlakar, v avt ... Vseeno so Slovenke dvignile moralo pred sobotnim obračunom z Belgijo. V osmino finala se uvrstijo najboljše štiri reprezentance iz vsake skupine, Slovenke naj bi svojo priložnost iskale predvsem v dvobojih s Portugalsko (nedelja) in Ukrajino (sreda).

EVROPSKO PRVENSTVO, SKUPINA B, Lodž, 1. krog:

POLJSKA - SLOVENIJA

3:0 (12, 22, 23)

BELGIJA - UKRAJINA

3:0 (10, 19, 22)

ITALIJA - PORTUGALSKA

3:0 (15, 14, 13)



2. krog, sobota ob 18.00:

BELGIJA - SLOVENIJA

3. krog, nedelja ob 18.00:

SLOVENIJA - PORTUGALSKA

4. krog, torek ob 20.30:

ITALIJA - SLOVENIJA

5. krog, sreda ob 20.00:

UKRAJINA - SLOVENIJA