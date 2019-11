Slovenski selektor Alberto Giuliani je prepričan, da bodo fantje na zbor, ki bo 27. decembra v Ljubljani, prišli dobro pripravljeni in visoko motivirani.

Hkrati se zaveda, da lahkega tekmeca ne bo.

Alberto Giuliani je Slovenijo na septembrskem evropskem prvenstvu popeljal do srebrne medalje. Foto: Aleš Oblak

Pozabiti moramo na evropsko prvenstvo

"Pristop je vedno enak, razmišljati moramo o vsaki tekmi posebej in začeti z Belgijo, ki ima dobro ekipo. Šele nato se bomo posvetili ostalim nasprotnikom in se odločili, kakšna bo naša strategija. Zavedamo se, da so vsi tekmeci težki, saj gre za ekipe, ki igrajo na najvišji ravni. Morali bomo igrati dobro, pozabiti bomo morali na to, kar smo naredili na evropskem prvenstvu, na lepe spomine in se osredotočiti na kvalifikacije, seveda pa v tekme prenesti motiv in željo s prvenstva. Le tako bomo lahko dosegli, kar si želimo," pravi Giuliani.

Giuliani: Znova ne veljamo za favorite

Slovenija tudi tokrat ne sodi v ožji krog favoritov oz. ekip, ki imajo največ možnosti, da si zagotovijo še zadnjo vozovnico za Tokio, a Giuliani meni, da s pravim pristopom fantje lahko zopet dokažejo, da sodijo v sam evropski vrh. "Znova ne veljamo za favorite, saj ta vloga pripada drugim ekipam. Videli smo, kako močna je Srbija in na kakšni ravni je recimo igrala Francija. V napovedih zagotovo nismo favoriti, to je dejstvo. A rad bi, da naša reprezentanca spet pokaže željo in voljo in da fantje na tem turnirju spet dajo vse od sebe. Upam, da bodo igralci dobro telesno pripravljeni. Imamo tudi majhno prednost, in sicer, da smo že razvili sistem igre, zato je za nas najpomembnejše to, da bodo fantje v dobrem stanju," meni Giuliani.

V Tokio le zmagovalec obeh skupin

Slovenski odbojkarji bodo s pripravami na kvalifikacije začeli 27. decembra v Ljubljani, kjer bodo odigrali tri pripravljalne tekme z Nizozemsko. 3. januarja bo izbrana vrsta odpotovala v Berlin, kjer se bo že 5. januarja pomerila z Belgijo. V nadaljevanju pa v okviru skupine A še z Nemčijo in Češko. V skupini B bodo igrale Francija, Srbija, Bolgarija in Nizozemska. Na OI v Tokiu se bo uvrstil le zmagovalec obeh skupin.