V kamniškem Calcit Volleyju opažajo, da je v novi sezoni obisk na tekmah tako ženske kot moške ekipe večji, kar je posledica uspeha reprezentance na EP-ju in nekaterih akcij, ki so se jih lotili v klubu. Foto: Klemen Brumec

Odbojkarji Slovenije so sijajno odigrali letošnje evropsko prvenstvo in osvojili srebrno medaljo, nabito polne Stožice so jih ponesle do zmag nad Bolgari, Rusi in v polfinalu Poljaki. Foto: BoBo

"Naše tekme, predvsem mednarodne, so bolje obiskane kot v preteklosti. Dvorana je skorajda popolnoma polna. Na povečan obisk je zagotovo vplival reprezentančni uspeh, je pa to tudi posledica napora, ki ga vlagamo v promocijo naših tekem in odbojke nasploh. V sodelovanju z novimi sponzorji smo pripravili obogaten spremljevalni program. Na vsaki domači tekmi tako naši obiskovalci ob vstopnici prejmejo še brezplačen obrok, po zelo ugodni ceni ponujamo lokalno pivo, novost je tudi plesno-navijaška skupina, ki pomaga dvigovati temperaturo v dvorani. V prvi vrsti pa so tu tekmovalni uspehi obeh naših ekip. Ženska ekipa Calcit Volley je še neporažena, moška je takoj za uvod premagala največjega rivala ACH Volley, in to je tisto, kar vleče navijače," nam je povedala Mateja Živoder, ki pri kamniškem Calcit Volleyju skrbi za stike z javnosjo.

Ljubljana nima posluha za odbojko

Če v Kamniku na tekme pride tudi do 500 gledalcev (lep obisk za mesto s 13 tisoč prebivalci), ACH Volley v Tivoli nikakor ne more privabiti večje množice navijačev. Pred točno enim mesecem so slovenski prvaki sezono odprli z derbijem proti Calcit Volleyju, prišlo je le dobrih 300 gledalcev. "Žal nisem opazil, da bi bilo zaradi uspeha Slovenije več gledalcev na naših tekmah. V Kanalu, Mariboru, Kamniku ..., kjer ima odbojka dolgo tradicijo, so tekme dobro obiskane, v Ljubljani pa nas žal ne spremlja toliko navijačev, kot bi si želeli, čeprav se trudimo," nam je povedal trener ACH-ja Matija Pleško, ki se tudi zaveda, da ljudem zmanjkuje časa: "V lanski sezoni smo pogosto igrali po dve tekmi na teden in razumem, da je težko priti na vsako tekmo. Upam, da bo vsaj v Ligi prvakov (ACH bo uvodno tekmo odigral 3. decembra v Berlinu) več gledalcev."

Največje športne zvezde imaš vsako soboto na TV-ekranu

Pleško tudi poudarja, da so številni športni uspehi kar malo razvadili navijače, ob tem pa ni odveč spomniti, da je ob sobotnih večerih veliko zanimivega dogajanja tudi na TV-kanalih: "Kdor si v soboto zaželi športa, ima na TV-ju veliko ponudbe. Svetovne zvezde so na dosegu roke. Včasih ni bilo druge možnosti, kot da si šel v dvorano, če si želel spremljati vrhunski šport. Spomnite se samo, kako so bile v 90. letih obiskane tekme Olimpije v košarki ali hokeju. Slovenski navijači so postali nekoliko specifični. Če pride v Stožice vrhunska odbojkarska ekipa, recimo Modena, bo prišlo 2.000 gledalcev, ki bodo večinoma bolj prišli gledat Modeno, ne ACH. V neki manjši kraj v Nemčiji, kjer ekipa igra v Ligi prvakov, imajo že tako veliko navijačev, če pa gostuje še posebej spoštovan nasprotnik, jih na tekme pride še toliko več."

Matija Pleško, dolgoletni reprezentant, zdaj pa trener ACH-ja bi si zelo želel večjega obiska v Tivoliju, se pa zaveda, da ima Ljubljana veliko ponudbo športa, prav tako lahko vsak športa željan gledalec največje športne zvezdnike glede po televiziji. Foto: www.alesfevzer.com

Zahtevno občinstvo v Kanalu

Poklicali smo tudi v Kanal ob Soči in se pogovarjali z direktorjem odbojkarskega kluba Salonit Anhovo Milošom Grilancem. "Opazen je večji vpis pri najmlajših, tudi na šolah, kjer za prvo triado izvajamo program odbojkarske gimnastike, glede obiska na tekmah pa smo se žal hitro vrnili v sivi odbojkarski vsakdan. Dober mesec po koncu evropskega prvenstva se evforija ne pozna več. Redno spremljam tekme državnega prvenstva po Sloveniji in nisem zaznal večjega obiska." Koliko gledalcev pride na tekmo v Kanal? "Naša publika je zahtevna. Če prideta ACH ali Calcit, se zbere od 500 do 600 gledalcev, kar je odlično, če pride ekipa z dna lestvice, je obisk skromen." Kot je znano, najboljša slovenska kluba v prvem delu sezone ne igrata v državnem prvenstvu, preostalim osmim ekipam se bosta pridružili februarja.

Opazen je čredni nagon

Slovenska odbojkarska reprezentanca je septembra poskrbela za množično evforijo, nabito polne Stožice so norele od veselja, ko so v izločilnih bojih EP-ja "padli" Bolgari, Rusi in v polfinalu Poljaki. Miloš Grilanc: "Slovenci smo navijaški fenomen. Ko so poleti v Planici, gredo vsi v Planico, ko zmaguje Roglič, smo vsi kolesarji, imeli smo košarkarsko in odbojkarsko evforijo. V Italiji to ni tako izrazito. Nekdo navija za nogometaše Interja, drugi za košarkarje Bologne, tretji za odbojkarje Modene. Ne spremljajo vsega. Pri nas je opazen čredni nagon. Septembra so vsi želeli v Stožice. Za vstopnice so me klicali tudi tisti, za katere si nikoli ne bi predstavljal, da jih odbojka zanima. In potem, ko je prvenstva konec, gre vse skupaj hitro v pozabo."

V Kamniku ob večjem obisku tekem Calcita Volleyja opažajo tudi večji vpis otrok v vseh starostnih kategorijah. Foto: Klemen Brumec

Odbojka vsaj za hip dobila vsesplošno pozornost

Podobno razmišlja Matija Pleško "Prvič, odkar sem v odbojki, pa sem že zelo dolgo, se je zgodilo, da je slovenska odbojka dobila gledalce, ki prej niso imeli zveze z odbojko. Takšne torej, ki odbojke niso nikoli spremljali. Ljudje so šli mimo plakata, ki je oglaševal evropsko prvenstov, in so rekli: gremo gledat. Ob uspehih so padli v evforijo. Kar naenkrat je bilo prekrasno priti v polne Stožice. Da ne bo pomote, izredno vesel sem tega in tudi ponosen na vse, kar je uspelo igralcem, selektorju in g. Ropretu (predsedniku Odbojkarske zveze Slovenije)." Pleško tudi poudarja, da je treba navijače v dvorane pripeljati tudi s pomočjo družabnih medijev: "Pomembno je, da si na Instagramu, Twitterju, Facebooku, da se o tem govori, čeprav priznam, da mi včasih to ni najbolj všeč."

Občutno večji vpis otrok

Obisk v dvoranah je torej večinoma isti, je pa večji vpis otrok. Ne le v Kanalu, tudi v Kamniku. Mateja Živoder: "Opažamo, da je v vseh starostnih kategorijah vpis na treninge občutno višji. Odbojka je v Kamniku tudi edini kolektivni šport, ki je na voljo tudi dekletom, tako da tam z vpisom nikoli ni bilo težav, zelo pa smo veseli, da se je izrazito povečal vpis pri fantih, ki imajo na voljo veliko različnih športov za treniranje." Mimogrede, v kamniškem klubu že pogledujemo proti decembru, ki ga bodo tradicionalno obeležili z dobrodelnim projektom: "Akcija vsako leto poveže naše navijače, ki v večjem številu z veseljem pridejo na tekme po dobrodelni koledar."