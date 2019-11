Mariborčanke so v prvem krogu izgubile v Kaliningradu (3:0), medtem ko je Vakifbank doma tesno klonil pred italijansko ekipo Savino del Bene Scandicci z 2:3 v nizih.

Odbojkarice NKBM-a Branika se bodo udarile z lanskimi zmagovalkami Lige prvakinj. Foto: www.alesfevzer.com

Trener NKBM-a Branika Radovan Gačić je pred obračunom z Vakifbankom dejal: "Vemo, kdo je prišel na tekmo v Maribor. Giovanni je s to ekipo osvojil vse, kar se da, imajo enega najmočnejših dvojcev Milena Rašič-Maja Ognjenović, ki je po mojem mnenju najboljši na svetu. Vsekakor nas čaka težka tekma, verjamem, da lahko nudimo dober odpor in iščemo svoje presenečenje."

Sobočan: Tekma proti Vakifbanku nagrada

"Vsekakor je igranje proti Vakifbanku nagrada za vsako igralko, ki ima to priložnost. Upam na dobro vzdušje, da bomo napolnili dvorano Lukno in da bodo mariborski gledalci izkoristili to priložnost in si ogledali vrhunsko odbojko v živo. Mislim tudi, da lahko prikažemo boljšo igro kot smo v Kaliningradu, Vakifbank je favorit, ampak bo to moral dokazati tudi na terenu," pravi kapetanka bankirk Anita Sobočan.

Trener gostij Giovanni Guidetti pa napoveduje. "Za nami je težek poraz proti Scandicciju. Za nas je tekma proti NKBM-u Braniku izjemnega pomena. Vsekakor bom poskusil nekaj novih stvari in videl, kako se bodo obnesle na igrišču. Ekipa ima težek urnik pred sabo, po tej tekmi potujemo na klubsko svetovno prvenstvo, zato je ta tekma z vidika igre za nas še toliko pomembnejša."

Srečanje v mariborski dvorani Lukna se bo začelo v sredo ob 19.00.

ODBOJKA

LIGA PRVAKINJ

SKUPINA B, 2. krog

Sreda ob 19.00:

NOVA KBM BRANIK – VAKIFBANK CARIGRAD

Ob 20.30:

SAVINO DEL BENE SCANDICCI (ITA) – LOKOMOTIV KALININGRAD (RUS)

Vrstni red: Lokomotiv 3, Savino del Bene 2, Carigrad 1, Nova KBM 0 točk.