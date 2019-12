Gašper Ribič je že poprijel za delo. Foto: Calcit Volleyball

Ribič, ki je v Kamniku vodil tudi žensko ekipo, se na novo delovno mesto že privaja. "Z nekaterimi fanti sem že začel pogovore, s preostalimi se še nameravam sestati, da dobim vpogled v ekipo. Čaka me še ogled tekem za nazaj, da dobim občutek, kako nekatere stvari stojijo na igrišču. Na podlagi tega bomo zastavili delo in kratkoročne cilje, ki jih bomo zasledovali v preostanku sezone. Trenutno se ukvarjam tudi s sestavo urnika treningov na podlagi tekem, ki sledijo," je povedal Ribič.

Calcit Volley bo med 17. in 19. januarjem gostil zaključni turnir Pokala Slovenije, v katerem so si pred začetkom sezone zastavili najvišji cilj. Ne glede na spremembe, ki jih ekipa v teh dneh doživlja, se ti niso spremenili.

"Čeprav je prišlo do zamenjave trenerja, cilji ostajajo enaki. Fantje še vedno znajo igrati odbojko. Stvari bomo malenkostno zastavili drugače, za večje spremembe pa ne bo časa in bo treba biti pazljiv, da jih ne bo preveliko. Vsekakor bom poskušal razviti in na igrišče prenesti svoje ideje. A najprej moramo začeti trenirati. Večino fantov res poznam že od prej, a so med njimi tudi novi in po prvih treningih bom vedel več," še dodaja Ribič.

Ribič je v letošnji sezoni vodil kamniško drugo ekipo, bdel pa je tudi nad celotnim kamniškim mladinskim pogonom. Ribič velja za najuspešnejšega kamniškega trenerja. Z moško ekipo je v sezoni 2016/17 osvojil naslov pokalnih prvakov, predtem pa je z žensko zasedbo v klubske vitrine pripeljal dva naslova državnih prvakinj ter lovoriko srednjeevropskih prvakinj, prav tako je dekleta vodil tudi v sezoni, ko so prvič zaigrala v Ligi prvakinj.