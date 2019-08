Vid Jakopin je najboljši igralec ljubljanskega turnirja. Foto: Twitter OZS

Prvi niz velikega finala med v zadnjih letih na mednarodnih prizoriščih najuspešnejšo slovensko dvojico, Zemljakom in Pokeršnikom ter aktualnima slovenskima prvakoma, Boženkom in Jakopinom, se je bolje začel za slednja, v končnici pa sta Zemljak in Pokeršnik unovčila svoje izkušnje, prišla do preobrata in slavila z 21:16. V drugem nizu sta ritem ves čas narekovala Boženk in Jakopin in z zmago z 21:18 izsilila tretji niz. V njem sta znova ves čas vodila in si na koncu priigrali zmago s 15:11.

"Daleč od tega, da sva pričakovala zmago v finalu. Imela sva željo in zadala sva si cilj sproščeno priti do polfinala. Ko nama je to uspelo, sva si rekla, greva dalje, do finala, enako na sproščen način. Pred finalom je bil najin cilj odigrati dobro tekmo in na koncu se je vse to obrnilo nama v prid. Zmagala sva tudi malo s pomočjo sreče, a tudi z veliko borbenosti. Tekma je bila po mojem mnenju vrhunska. Prvič je bil to slovenski boj v finalu in sreča je bila na najini strani," je po prvi zmagi v karieri na katerem od turnirjev svetovne serije povedal Boženk.

Zemljak in Pokeršnik sta se prva razveselila finala, v polfinalu sta z 2:1 odpravila Nizozemca Meesa Bloma in Yoricka de Groota. Boženk in Jakopin pa sta z 2:1 premagala avstrijsko dvojico Florian Ertl/Johannes Kratz. Bronasto odličje je pripadlo de Grootu in Blomu.

Ukrajinski odbojkarici na mivki slavili v Ljubljani

Sestri dvojčici iz Ukrajine na vrhu

V finalu žensk je ukrajinska dvojica Ina Mahno/Irina Mahno z 2:1 premagala norveško Victoria Faye Kjolberg/Ane Guro Tveit Hjortland.

Norvežanki sta prvi niz dobili na 14, v drugem sta bili bolj uspešni Ukrajinki - Norvežanki sta pustili pri 16 točkah, po tretjem sta se zmage veselili odbojkarici iz Ukrajine.

"Zelo sva zadovoljni s tem rezultatom. Še posebej zato, ker sva lani turnir končali na drugem mestu, leto pred tem sva bili tretji. Tokrat pa nama je uspelo. Ljubljana je čudovito mesto in sem se zares radi vračava," je po zmagi dejala Inna Makhno.

Naši najboljši odbojkarici na mivki, Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik, sta morali namreč v včerajšnjem četrtfinalu priznati premoč Julii Wouters in Katji Stam.

Finale (M):

Zemljak/Pokeršnik (SLO/1) - Jakopin/Boženk (SLO/14)

1:2 (16, -18, -11)

Polfinale (M):

Zemljak/Pokeršnik (SLO/1) - Blom/de Groot (NIZ/5)

2:1 (16, -14, 7)

Jakopin/Boženk (SLO/14) - F. Ertl/Kratz (AVT/11)

2:1 (16, -16, 15)

Finale (Ž):

In. Makhno/Ir. Makhno (UKR/3) - Kjölberg/Hjortland (NOR/2)

2:1 (-14, 16, 13)

Polfinale (Ž):

Wouters/Stam (NIZ/9) - In. Makhno/Ir. Makhno (UKR/3)

1:2 (-16, 19, -8)

Kaho/Reika (JAP/5) - Kjölberg/Hjortland (NOR/2)

1:2 (-20, 17, -12)