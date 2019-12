Najbolje plačani posamezniki v ekipnih športih so v letu 2019 nogometaši Barcelone. Najbolje plačana nogometna liga na svetu je angleška Premier liga, v kateri nogometaši v povprečju zaslužijo po 3,2 milijona funtov oziroma 3,74 milijona evrov na sezono. Foto: Reuters

Podatki iz letne raziskave Global Sport Salaries, ki jo je opravilo podjetje Sporting Intelligence, so pokazali, da Barcelona svojim nogometašem v povprečju izplačuje 11,48 milijona evrov na leto, kar je sicer nekaj manj od lanskega povprečnega zneska (12,2 milijona evrov).

Največ zaslužijo košarkarji v Ligi NBA, v povprečju vsak v žep pospravi 7,84 milijona evrov. Na lestvici je vseh 30 ekip razvrščenih do 38. mesta. Razlog je popularnost tega športa in majhno oziroma manjše število igralcev v ekipi. Foto: Reuters

Vodilni položaj na lestvici je katalonski velikan obdržal predvsem zaradi nesramno bogate pogodbe, ki jo ima z njim sklenjeno Lionel Messi. Argentinski zvezdnik, ki je v Barcelono prišel že leta 2001 (za člansko ekipo je prvič zaigral tri leta pozneje), namreč na leto zasluži več kot 58 milijonov evrov bruto.

Drugo mesto na lestvici zaseda Barcelonin največji tekmec Real Madrid, kjer povprečna osnovna plača znaša okoli 10,43 milijona evrov, tretji je Juventus, ki je na lestvici tako visoko predvsem po zaslugi portugalskega zvezdnika Cristiana Ronalda.

Sledi osem klubov iz Lige NBA, naslednja nogometna kluba sta na 12. mestu Paris SG (8,3 milijona evrov) in na 13. mestu Manchester City (8,16 milijona evrov). Nemški prvak Bayern iz Münchna zaseda 22. mesto (7,6 milijona evrov), evropski prvak Liverpool je šele 41. (6,4 milijona evrov).

Najbolje plačana bejzbolska ekipa po zaslugi Gerrita Cola, ki naj bi v naslednjih devetih letih zaslužil vrtoglavih 292 milijonov evrov, ostajajo New York Yankees, ki na lestvici zasedajo 32. mesto (7,2 milijona evrov). Na 47. mestu je indijska ekipa kriketa Mumbai Indians (5,1 milijona evrov), najbolje plačana ekipe Lige NFL je šele na 65. mestu, to so Atlanta Falcons (4,4 milijona evrov). Iz hokejske Lige NHL je z dobrimi tremi milijoni evri najvišje uvrščen Pittsburgh (91. mesto). V članku so bruto zneski

Največji padec na lestvici v primerjavi z lanskimi izsledki so utrpele ekipe iz bejzbolske MLB. Toronto Blue Jays so padli za 123 mest in so 172., Baltimore Orioles za 99 mest (157.), Kansas City Royals za 84 mest (161.), Arizona Diamondbacks pa za 68 mest (140.). Los Angeles Kingsi, za katere igra Anže Kopitar, so z 82. zdrsnili na 156. mesto. Po lestvici so se letos najbolj dvignili Buffalo Billsi iz Lige NFL. Lani so bili uvrščeni na 152. mesto, letos so 92.

Poročilo za leto 2019 Celotno poročilo, ki ga je objavilo podjetje Sporting Intelligence, lahko preberete tukaj. (.pdf datoteka, velikost: 9.00 Mb)

20 najbolje plačanih športnih ekip v letu 2019