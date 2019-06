Foto: Nina Jelenc

Božič je v sobotnem polfinalu postavil šesti čas, Savšek pa osmega. V petkovih kvalifikacijah, kjer sta bila slovenska finalista četrti in peti, je obstal tretji član zlate ekipe z evropskega prvenstva Anže Berčič.

V polfinalu sta med kajakašicami veslali še Urša Kragelj in Ajda Novak, ki pa nista bili dovolj hitri za finale.

V nedeljo bodo v polfinalu veslali trije kajakaši, Martin Srabotnik, ki je bil v kvalifikacijah 22., Peter Kauzer, ki je imel 24. čas, in Niko Testen, in kanuistki Alja Kozorog, ki je bila v kvalifikacijah 14., in Eva Alina Hočevar, ki je postavila 19. čas. V petek je izpadla Nina Bizjak.