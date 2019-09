Tudi najboljšim se kdaj zatakne: po sijajni sezoni je Janja Garnbret na domači tekmi ostala brez finala. Foto: EPA

Za najboljši slovenski dosežek polfinala je z drugim izidom nekoliko presenetljivo poskrbela Ljubljančanka Lučka Rakovec. Mia Krampl je imela šesti izid. Brez finala je presenetljivo ostala prva slovenska zvezdnica športnoplezalne karavane Janja Garnbret.

"Tudi jaz sem, iskreno, malce v šoku. Se je moralo tudi to zgoditi. Žal mi je, da ne bom mogla plezati v finalu na domači tekmi, ampak ga bom vsaj enkrat videla kot gledalka. Očitno se nisem mogla otresti pritiska na domači tekmi in zgodila se mi je napaka," je bila po 13. mestu razočarana Garnbretova, ki je imela v sobotnih kvalifikacijah drugi dosežek.

Gre za njen daleč najslabši letošnji izid v težavnosti, balvanih in kombinaciji ter najslabšega v Kranju, kjer je bila doslej dvakrat tretja, pred dvema letoma je zmagala, lani pa si je priplezala drugo mesto.

Tjaša Kalan je bila 10., Lana Skušek 11.

S štirimi zmagami slovenska rekorderka Kranja Mina Markovič je slovenske nastope v ženskem polfinalu sklenila na 15. mestu.

V moškem polfinalu so se Luka Potočar, Martin Bergant in Anže Peharc zvrstili na 13., 15. in 16. mestu.

Finale v športni dvorani Zlato polje se bo z ogledom smeri začel ob 17.15. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.