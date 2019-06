Petru Kauzerju se je peta zmaga v Tacnu izmuznila za las. Foto: BoBo

Najhitrejši med kajakaši je bil Italijan Giovanni de Gennaro, ki je drugouvrščenega Kauzerja ugnal za pet stotink. Srebrni z olimpijskih iger je po dobrem srednjem in spodnjem delu nadoknadil nekaj zaostanka iz zgornjega dela, a se mu je vrh za malo izmuznil. Tretji je bil vodilni v svetovnem pokalu, Čeh Jiri Prskavec (+1,87). Martin Srabotnik je v finalu zgrešil dvoja vratca in zasedel deseto mesto. Niko Testen je izpadel že v polfinalu, v katerem je zasedel 21. mesto.

"Ne glede na vse sem zadovoljen, da sem pred poletnim premorom naredil tri vožnje brez kazenskih sekund, ne da bi se spravljal v položaj, v katerem bi drugi lahko odločali o moji usodi. Tako grem lahko malce mirneje v pripravljalno obdobje za drugi del sezone," je po tekmi povedal Hrastničan.

Glede tega, da ga je od slavja ločila le majhna razlika, pa je dodal: "Giovanni je zelo v redu fant, skupaj opravimo veliko treningov tukaj ali v Avstraliji. Iskreno mu privoščim in čestitam. Tudi sam pa sem vesel teh stopničk."

Uspeh kariere za Kozorogovo

Med kanuistkami je zmagala Jessica Fox. Avstralka je slavila zmago kljub štirim kazenskim sekundam. Druga je bila Avstrijka Viktoria Wolffhardt (+1,16), tretja pa 15-letna Američanka Evy Leibfarth (7,63). S četrtim mestom je izid kariere dosegla Alja Kozorog, ki je ob dveh dotikih zaostala za 9,49 sekunde. Eva Alina Hočevar je zasedla sedmo mesto (+22,07).

"Poskušala sem se osredotočiti na izvedbene stvari, ne toliko na rezultat. Pred polfinalom sem bila precej živčna, saj sem si želela ta finale. Želela pa sem tudi sebi dokazati, da to zmorem, da sem dovolj dobra. S finalom sem to le potrdila in sem zelo zadovoljna," je dejala Kozorogova.



Dodala je, da ji je bilo nastopiti pred toliko navijači "kar malo strašno". "Ampak potem si vesel, ko vidiš, koliko ljudi te spodbuja in koliko ljudi gleda ta naš šport," je še povedala.



Že v soboto sta domače navijače razveselila kajakašica Eva Terčelj in kanuist Anže Berčič, oba sta končala tekmovanje na drugem mestu.

Naslednja tekma svetovnega pokala bo med 30. avgustom in 1. septembrom v Markkleebergu, finale pa bo med 6. in 8. septembrom v Pragi. Zadnja tekma sezone bo svetovno prvenstvo v La Seu d'Urgellu med 24. in 29. septembrom.