Urška Repušič in Vita Lukan sta v Zakopanah stopili na prvi dve stopnički. Foto: BoBo

Čeprav je bila slovenska odprava na Poljsko vključno s selektorjem Gorazdom Hrenom le štiričlanska, domov prinaša dve odličji. 19-letna Račanka Repušičeva je osvojila naslov balvanske prvakinje stare celine, za popoln slovenski sobotni večer na siceršnjem prizorišču tekem v smučarskih skokih pa je s srebrom poskrbela še 18-letna Radovljičanka Lukanova.

"Ne bi rad, da bi to postala navada in da se vedno pričakuje tako dober rezultat, ampak smo zelo veseli, da smo še to tekmo odpeljali tako dobro," se je po novem velikem uspehu varovank smejalo glavnemu trenerju slovenske članske reprezentance v športnem plezanju, ki je dodal: "Sicer sta dekleti že v kvalifikacijah in polfinalu kazali dobro in v finalu res odlično plezanje in smo zelo veseli, da smo tudi na evropskem prvenstvu lahko potrdili prevlado. Kaj naj rečem, smo zelo zadovoljni."

Hren je bil vodja najuspešnejše slovenske reprezentance na svetovnih prvenstvih in je bil poleg, ko je Janja Garnbret osvojila tri naslove svetovne prvakinje v balvanskem in težavnostnem plezanju ter kombinaciji, Mia Krampl pa srebro v težavnosti. Konkurenca v Zakopanah je bila sicer precej okrnjena. "S tem, kdo je prišel in ni prišel na prvenstvo, se ne ukvarjamo. Je pa res, da konkurenca ni bila tako močna, kot je denimo v svetovnem pokalu ali na svetovnem prvenstvu. Ni prišla velika favoritinja Janja Garnbret, pa Britanka Shauna Coxsey, ki je na svetovnem prvenstvu osvojila bron. Tako pri moških kot ženskah je manjkalo kar nekaj zvenečih imen. Načela jih je dolga sezona, oziroma so se odločili za počitek. Zato je bila drugačna tekma, je pa bila vseeno dobra," je prepričan Hren.

"Nastopila sem tudi že v težavnosti, a so moja primarna disciplina balvani. Res uživam v njih, to rada treniram, če greš na tekmo, da uživaš, ker delaš to, kar imaš res rad, potem rezultati pridejo sami od sebe," je dejala Repušičeva. Foto: BoBo

Odlični svetovno in evropsko prvenstvo sta seveda najlepše povabilo za Kranj 28. in 29. septembra. "Prva pomembnejša tekma po prvenstvu bo vsekakor domači Kranj, kjer se bo po daljšem premoru zaradi svetovnega prvenstva nadaljeval svetovni pokal v težavnosti. Upam, da bo dvorana zopet polna in da bomo lahko prikazali čim boljše nastope. Obljubljam veliko ekipo," je trener ljubitelje plezanja povabil na Gorenjsko konec meseca.

Po Kranju sledita še dve tekmi za svetovni pokal. "Vse tri bodo zelo pomembne za končno razvrstitev v kombinaciji za vstopnice za Toulouse. Za zdaj nam kaže zelo dobro. Kombinacijska tekma v Toulousu ob koncu sezone bo seveda druga najpomembnejša tekma po prvenstvu v Hachiojiju, na kateri se bodo delile ostale vozovnice za olimpijske igre," je še dejal.

Kandidaturo za preostalo slovensko olimpijsko kvoto – na SP-ju si jo je že priborila Garnbretova – med ženskami sta v Zakopanah vložili Repušičeva in Lukanova, ki sta nase opozorili že lani na mladinskem svetovnem prvenstvu v Moskvi s srebrom in bronom na balvanski tekmi.

Lukanova in Repušičeva sta potrdili, da je Slovenija plezalna velesila. Foto: BoBo

"Ne, zagotovo nisem tega pričakovala, na tekmo sem šla brez pričakovanj, oziroma edini moj cilj je bil, da pokažem svoj maksimum, tisto, kar sem trenirala. Vse skupaj se je 'poklopilo' res sanjsko. Nisem odnehala do konca, res sem vesela. V finale sem prišla kot šesta po polfinalu. Moj cilj je bil, da dam vse od sebe. V finalu sem začela odlično. Brez napak. Prva dva balvana v prvem poskusu, pri tretjem se mi je malo zalomilo, sem vedela, da ne smem obupati, ker na koncu odločajo majhne razlike. Ko sem prišla v zadnji balvan in sem ga splezala, je bilo res noro," je bila svojega največjega uspeha med članicami vesela Repušičeva.

"Vesela sem, da sem osvojila svojo prvo kolajno na članskih prvenstvih. Res je bila konkurenca malce okrnjena, ker si je nekaj tekmovalk vzelo premor po svetovnem prvenstvu. Jaz sem se odločila, da grem na to tekmo, da bom poskusila odplezati čim bolj sproščeno, pa bom videla, kam lahko pridem v balvanih, ki niso moja primarna disciplina. Na koncu se je izšlo kar v redu, vzdušje je bilo v redu, tudi balvani so bili dobro postavljeni. Sem kar zadovoljna s svojo predstavo v vseh rundah in imam dober vtis iz Zakopan," je pristavila Lukanova.