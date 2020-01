Derrick Henry je bil nerešljiva uganka za Baltimore. Foto: Reuters

Ravensi so si že pred zadnjim krogom rednega dela zagotovili prvo mesto v Konferenci AFC, zato so nosilce spočili v zadnjem krogu, uvodni teden končnice pa so bili prosti. Tennessee je že prejšnji teden presenetil branilca naslova New England, a tokratna zmaga je še precej bolj nepričakovana. V napadu so vse stavili na tekača Derricka Henryja, ki je imel pošastno tekmo s 195 jardi.

Lamar Jackson je zbal več kot 500 jardov, a izgubil tri žoge. Foto: Reuters

Velike številke Jacksona, a ...

Titansi so dobro omejili najboljšega igralca lige Lamarja Jacksona. Ta je imel sicer izjemne številke (365 jardov po zraku, 143 po tleh), a so mu prestregli kar dve podaji, enkrat pa je žogo izgubil kot tekač. Morda ključni trenutek se je zgodil ob koncu prve četrtine, ko so gostitelji na sredini igrišča tvegali s četrtim poskusom, ki se jim ni obrestoval. Žogo so dobili Titansi, Ryan Tannehill je takoj s 45 jardov v končni coni našel Kalifa Raymonda in na semaforju je bilo že 14:0. Gostitelji so do konca polčasa z dvema prostima streloma znižali na 14:6.

Baltimore je drugi polčas začel z napadom, prišel 18 jardov do končne cone, nato pa spet tvegal s četrtim poskusom, ki se mu spet ni obrestoval. Henry je eksplodiral in s tekom za 66 jardov žogo prestavil tik pred končno cono Ravensov. Ko so vsi pričakovali njegov tek v končno cono, je presenetil in v vlogi podajalca našel Coreya Davisa za 21:6. Jackson je že v naslednji akciji izgubil žogo, Tannehill se je v končni coni znašel kot tekač in Titanse popeljal v neulovljivo vodstvo z 28:6.

Tevin Coleman je bil ključni mož San Francisca. Foto: Reuters

San Francisco poteptal Minnesoto

Precej bolj pričakovano je bilo na drugi tekmi, na kateri je San Francisco premagal Minnesoto s 27:10. Največja razlika je bila v teku, v katerem je San Francisco popolnoma prevladoval (186:21). Domači tekač Tevin Coleman je dal dva zadetka.

Liga NFL , konferenčni polfinale, AFC :



Baltimore (1) - TENNESSE (6)

12:28 (0:7, 6:7, 0:14, 6:0)

Danes ob 21.05:

KANSAS CITY (2) - HOUSTON (4)



NFC:

SAN FRANCISCO (1) - Minnesota (6)

27:10 (7:7, 7:3, 10:0, 3:0)



Ponedeljek ob 0.40:

GREEN BAY (2) - SEATTLE (5)