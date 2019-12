San Francisco se je veselil pomembne zmage v boju za najboljše izhodišče pred končnico. Foto: Reuters

San Francisco je slabih devet minut pred koncem povedel že z 42:33. Domači veteran Drew Brees je v sijajnem zaključku tekme vrgel dve podaji za zadetek, skupaj jih je na tekmi zbral kar pet. Gostitelji so tako 53 sekund pred koncem povedli s 46:45.

Odločilno žogo ujel Kittle

49ersi so dobili še eno priložnost, domača obramba je bila dolgo uspešna, nato je podajalcu Jimmyju Garoppolo žogo le uspelo spraviti do Georgea Kittla, ki je pridobil kar 39 jardov, po dodatni kazni vlečenja maske Robbieju Gouldu ni bilo težko zadeti prostega strela, dolgega 30 jardov, s katerim je postavil izid tekme. Garoppolo je imel uspešen večer, saj je vrgel štiri podaje za zadetek.

Lamar Jackson je prvi favorit za nagrado MVP. Foto: Reuters

Ravensi zmagali devetič zapored

Baltimore je postal prva ekipa iz konference ARC, ki se je tudi uradno uvrstila v končnico. Ravensi so v gosteh premagali Buffalo s 24:17. Podajalec Lamar Jackson je za deveto zaporedno zmago podal za tri zadetke. Po tleh je pridobil 40 jardov, v sezoni jih je pridobil že 1.017, s čimer je tik pred rekordom Michaela Vicka.

Konec niza domačih zmag New Englanda

Nekaj ur zatem se je v končnico uvrstil še Kansas City, ki je v gosteh premagal New England s 23:16 in se s tem maščeval za oba lanska poraza. Chiefsi so z razliko od lanskih tekem bolje igrali v prvem polčasu, ki so ga dobili z 20:7. Patsi so se ob koncu približali in napadali za podaljške, a jim ni uspelo priti v končno cono. S tem je konec njihovega niza 21 zaporednih zmag pred svojimi gledalci.

Liga NFL, 14. teden:

CHICAGO - DALLAS 31:24

ATLANTA - CAROLINA 40:20

BUFFALO - BALTIMORE 17:24

CLEVELAND - CINCINNATI 27:19

GREEN BAY - WASHINGTON 20:15

MINNESOTA - DETROIT 20:7

NEW ORLEANS - SAN FRANCISCO 46:48

NY JETS - MIAMI 22:21

TAMPA BAY - INDIANAPOLIS 38:35

HOUSTON - DENVER 24:38

JACKSONVILLE - LA CHARGERS 10:45

OAKLAND - TENNESSEE 21:42

NEW ENGLAND - KANSAS CITY 16:23

ARIZONA - PITTSBURGH 17:23

LA RAMS - SEATTLE 28:12

Ponedeljek:

PHILADELPHIA - NY GIANTS

Lestvice, Konferenca AFC

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Baltimore Ravens * 11 2 0 3-1 7-2 New England Patriots 10 3 0 4-0 6-3 Kansas City Chiefs * 9 4 0 4-0 7-3 Houston Texans 8 5 0 3-1 7-3 Buffalo Bills 9 4 0 3-1 6-3 Pittsburgh Steelers 8 5 0 3-2 6-3 Tennessee Titans 8 5 0 2-2 6-4 Cleveland Browns 6 7 0 3-1 6-4 Oakland Raiders 6 7 0 2-2 4-5 Indianapolis Colts 6 7 0 3-2 5-6 Denver Broncos 5 8 0 2-2 5-5 Los Angeles Chargers 5 8 0 0-4 3-7 New York Jets 5 8 0 1-4 2-7 Jacksonville Jaguars 4 9 0 1-4 4-6 Miami Dolphins 3 10 0 1-4 2-8 Cincinnati Bengals 1 12 0 0-5 1-8

Konferenca NFC

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca San Francisco 49ers 11 2 0 3-1 8-1 Green Bay Packers 10 3 0 3-0 7-2 New Orleans Saints * 10 3 0 4-1 8-3 Dallas Cowboys 6 7 0 4-0 5-4 Seattle Seahawks 10 3 0 3-1 7-2 Minnesota Vikings 9 4 0 2-2 7-3 Los Angeles Rams 8 5 0 2-2 6-3 Chicago Bears 7 6 0 3-1 6-4 Tampa Bay Buccaneers 6 7 0 2-3 4-6 Philadelphia Eagles 5 7 0 1-1 3-5 Carolina Panthers 5 8 0 1-4 2-8 Atlanta Falcons 4 9 0 3-2 4-6 Detroit Lions 3 9 1 0-5 2-7-1 Arizona Cardinals 3 9 1 0-4 2-7-1 Washington Redskins 3 10 0 0-3 2-7 New York Giants 2 10 0 1-2 2-7

Opomba: Ekipe z zvezdico so že v končnici.