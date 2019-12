Deshaun Watson (št. 4) se je veselil 4 zadetkov. Foto: Reuters

Prav Baltimore je bil edini do zdaj, ki je premagal New England, aktualni prvaki pa so zdaj izgubili še na gostovanju pri Houstonu. Arhitekt domače zmage je bil Deshaun Watson (234 jardov), ki je vrgel tri podaje za zadetek, eno pa je celo ujel.

DeAndre Hopkins je slabih deset minut pred koncem podal Watsonu za visoko vodstvo z 28:9. Takrat so se Patsi vendarle prebudili in do konca tekme po podaji Toma Bradyja dosegli dva zadetka, zadnjega 50 sekund pred koncem, a niso več prišli do žoge.

Justin Tucker je zanesljivo zadel ob izteku časa. Foto: Reuters

Tucker zadel ob izteku časa

Baltimore je za osmo zaporedno zmago v derbiju kroga premagal San Francisco z 20:17. Lamar Jackson se v slabem deževnem vremenu pri podajah ni najbolje znašel (14/23, 105 jardov), zato je spet blestel v vlogi tekača (101 jard, en zadetek), zelo učinkovit pa je bil pri zadnjem napadu, ko je žogo pripeljal ravno tako daleč, da je Justin Tucker ob izteku časa zadel proti strel, dolg 49 jardov.

Liga NFL, 13. teden:

DETROIT - CHICAGO 20:24

DALLAS - BUFFALO 15:26

ATLANTA - NEW ORLEANS 18:26

CINCINNATI - NY JETS 22:6

INDIANAPOLIS - TENNESSEE 17:31

KANSAS CITY - OAKLAND 40:9

MIAMI - PHILADELPHIA 37:31

NY GIANTS - GREEN BAY 13:31

CAROLINA - WASHINGTON 21:29

JACKSONVILLE - TAMPA BAY 11:28

BALTIMORE - SAN FRANCISCO 20:17

ARIZONA - LA RAMS 7:34

DENVER - LA CHARGERS 23:20

PITTSBURGH - CLEVELAND 20:13

HOUSTON - NEW ENGLAND 28:22

Ponedeljek:

SEATTLE - MINNESOTA

Lestvice, Konferenca AFC

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Baltimore Ravens 10 2 0 3-1 6-2 New England Patriots 10 2 0 4-0 6-2 Houston Texans 8 4 0 3-1 7-2 Kansas City Chiefs 8 4 0 4-0 6-3 Buffalo Bills 9 3 0 3-1 6-2 Pittsburgh Steelers 7 5 0 3-2 6-3 Tennessee Titans 7 5 0 2-2 5-4 Oakland Raiders 6 6 0 2-2 4-4 Indianapolis Colts 6 6 0 3-2 5-6 Cleveland Browns 5 7 0 2-1 5-4 Jacksonville Jaguars 4 8 0 1-4 4-5 Denver Broncos 4 8 0 2-2 4-5 Los Angeles Chargers 4 8 0 0-4 2-7 New York Jets 4 8 0 0-4 1-7 Miami Dolphins 3 9 0 1-3 2-7 Cincinnati Bengals 1 11 0 0-4 1-7

Konferenca NFC

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca San Francisco 49ers 10 2 0 3-1 7-1 New Orleans Saints * 10 2 0 4-1 8-2 Green Bay Packers 9 3 0 3-0 6-2 Dallas Cowboys 6 6 0 4-0 5-3 Seattle Seahawks 9 2 0 3-0 6-1 Minnesota Vikings 8 3 0 1-2 6-2 Los Angeles Rams 7 5 0 1-2 5-3 Chicago Bears 6 6 0 3-1 5-4 Tampa Bay Buccaneers 5 7 0 2-3 4-6 Philadelphia Eagles 5 7 0 1-1 3-5 Carolina Panthers 5 7 0 1-3 2-7 Detroit Lions 3 8 1 0-4 2-6-1 Arizona Cardinals 3 8 1 0-4 2-7-1 Atlanta Falcons 3 9 0 2-2 3-6 Washington Redskins 3 9 0 0-3 2-6 New York Giants 2 10 0 1-2 2-7

Opomba: Ekipa z zvezdico je že v končnici.