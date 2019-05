Janja Garnbret je bila tudi v Münchnu razred zase. Foto: EPA

V Chamonixu so glavni magnet visoki alpski vršaci, v Münchnu tekmovanje poteka ob olimpijskem stadionu. Gledalci na obeh prizoriščih so veliki poznavalci in ljubitelji plezanja, vse to pa vpliva tudi na tekmovalce. Vsi po vrsti poudarjajo, da je to njihova najljubša balvanska tekma.

Posebna zgodba letošnje (in tudi nekaterih prejšnjih) sezon je Janja Garnbret. Gledati njeno plezanje od blizu in ga primerjati z drugimi tekmovalkami, je približno tako kot bi gledal dirkača formule 1 v tekmi z vozniki samokolnic. Popolnoma druga disciplina. V nedeljo je na primer na enem od polfinalnih balvanov vrh dosegla tako, da se je z eno roko pognala k oprimku, ker je to storila premočno, pa je zagon, ki bi večino drugih tekmovalk pognal k tlom, pretvorila v obrat za 180 stopinj in vrh dosegla obrnjena proti gledalcem. Povzročila je popolno navdušenje!

Garnbretova igraje splezala do vrha

Spektakel je pravzaprav celotna slovenska reprezentanca. Na vsaki tekmi izstopa nekdo nov, tudi vsako sezono ima Janja ob sebi novega junaka. Pred tremi leti je bil to Domen Škofic, lani Jernej Kruder in Gregor Vezonik, na nedeljski tekmi pa je bila posebna junakinja Mia Krampl. Celotno tekmo je preplezala z bolečinami v kolenu, že po drugem finalnem balvanu je vidno šepala, a je stisnila zobe in v prvem finalu v karieri prišla celo do prve uvrstitve na zmagovalni oder. Tako je končno dosegla vrhunski izid, za katerega so trenerji govorili, da ga je sposobna, hkrati pa je napovedala resno kandidaturo za drugo slovensko olimpijsko vozovnico, saj je lahko zelo močna tudi v težavnosti.

Ob vseh teh uspehih je skoraj škoda, da gre balvanska sezona h koncu. Čez tri tedne bo zadnja tekma v ameriškem Vailu. Hvala bogu pa na slovenske nastope ne bo treba čakati tako dolgo. Slovenske reprezentante si lahko ogledate že konec tega tedna na Kongresnem trgu.