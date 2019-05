Celjani so upravičili vlogo favorita. Nova zvezdica je blizu. Foto: www.alesfevzer.com

Koprčani so se v Zlatorogu pogumno borili od prve minute naprej, a morali kljub temu še četrtič v sezoni priznati premoč favoriziranim Celjanom.

Večji del prvega polčasa je bil izenačen. Pivovarji so povedli z 9:7 in kazalo je, da bodo do odmora še povečali prednosti. A zgodilo se je nasprotno. Nepopustljivi gostje so naredili delni izid 5:0 za 12:9. Polčas se je končal z 12:11 za Koper.

Celjani postavili stvari na pravo mesto

V drugem delu so pivovarji pokazali povsem drugačen obraz. Hitro so povedli, nato pa si v 50. minuti po bombi Roka Ovnička priigrali prednost s +6 (24:18). Gostom je očitno zmanjkalo moči, medtem ko so pivovarji rutinsko korakali novi zmagi naproti. Najboljši strelec domačih je bil David Razgor z osmimi goli, medtem ko sta bila pri gostih najučinkovitejša Grega Krečič in Marko Matijašević, ki sta dosegla po pet golov.

ROKOMET

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)

LIGA NLB, končnica za 1. do 6. mesto

6. KROG

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - KOPER 2013

29:22 (11:12)

Razgor 8, Šarac 6; Krečič in Matijašević po 5.



Sobota ob 18.00:

MARIBOR BRANIK - GORENJE VELENJE

Ob 20.00:

URBANSCAPE LOKA - RIKO RIBNICA

Lestvica (za prvaka): CELJE PIVOVARNA LAŠKO 6 5 1 0 49 GORENJE VELENJE 5 4 0 1 42 RIKO RIBNICA 5 3 1 1 41 MARIBOR BRANIK 5 1 0 4 30 KOPER 2013 6 1 0 5 29 URBANSCAPE LOKA 5 1 0 4 24

LIGA NLB, končnica za 7. do 12. mesto

6. KROG

Sobota ob 19.00:

DOBOVA - KRKA

SVIŠ IVANČNA GORICA - JERUZALEM ORMOŽ

Petek, 10. maja, ob 20.00:

TRIMO TREBNJE - DOL TKI HRASTNIK