Slovenski prvaki so vse dvome razrešili v prvem polčasu, ki so ga sklenili s prednostjo enajstih golov (25:14). Varovanci Tomaža Ocvirka so tudi v nadaljevanju igrali odgovorno, na koncu pa tekmece, ki so trenutno na predzadnjem mestu v elitni domači ligi, zanesljivo premagali.

Gal Marguč je bil s sedmimi goli prvi strelec Celjanov. Foto: www.alesfevzer.com

V domači ekipi je bil najučinkovitejši Gal Marguč s sedmimi, v gostujoči pa je Matic Gruškovnik dosegel deset zadetkov.

Na derbiju kroga se bosta v nedeljo pomerila drugouvrščena Ribnica in tretje Gorenje.

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)

LIGA NLB, 18. krog

TRIMO TREBNJE - MARIBOR BRANIK 28:28 (11:14)

Cirar 13, Cvetko 5; Jerenec 6, Buneta 5

CELJE PL - DOL TKI HRASTNIK 45:31 (25:14)

Marguč 7, Nenadić, Ovniček in Šarac 5; Grušovnik 10, Ajdari 5.

SVIŠ IVANČNA GORICA - KOPER 2013 27:26 (12:12)

Stopar 8, Krabonja 5; Krečič 7.

JERUZALEM ORMOŽ - DOBOVA 35:36 (19:18)

Čudič 12; Bura 9, Markušić in Sintić 6.

URBANSCAPE LOKA - KRKA 29:28 (17:14)

Vrbinc 7, Jesenko 6; Florjančič 7.

Nedelja ob 19.00:

GORENJE VELENJE - RIKO RIBNICA