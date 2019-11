Veselin Vujović je slovenske rokometaše vodil od maja 2015. Foto: EPA

"Po več kot štiriletnem odličnem sodelovanju je v zadnjem času postopoma začelo prihajati do zasičenja znotraj reprezentance, ki bi lahko pomenilo pomembno omejitev in preveliko tveganje za prihajajoče prvenstvo in ostale nastope reprezentance. Predsedstvo RZS je tako ocenilo, da je v luči prihajajočih izzivov prišel čas za spremembe, ki bi naj ohranile slovenski rokomet na dosedanjem visokem nivoju," so v izjavi za javnost zapisali pri Rokometni zvezi Slovenije, katere predsedstvo je bilo pri odločitvi o prekintvi pogodbe soglasno.

"Rokometna zveza Slovenije se dosedanjemu selektorju Veselinu Vujoviću iskreno zahvaljuje za njegov prispevek pri doseganju vrhunskih rezultatov moške članske reprezentance in mu želi veliko sreče in uspehov na njegovi nadaljnji trenerski poti. Nobenega dvoma ni, da se je Veselin Vujović kot selektor slovenske reprezentance z zlatimi črkami vpisal v zgodovino slovenskega rokometa," so še dodali pri RZS-ju in dodali, da bo nov trener znan do sredine decembra.

Verbalni izbruh kaplja čez rob

Rokometna reprezentanca v zadnjem času ni blestela, kljub temu pa se je gladko uvrstila na januarsko evropsko prvenstvo. En izmed glavnih sprožilcev za Vujovićevo odstavitev je bil njegov izbruh na tekmi njegovega Zagreba, ko je verbalno napadel slovenskega rokometaša Aleksa Vlaha. "Umri," je vpil slovenski selektor in zraven preklinjal. "Umri že enkrat, da te ne vidim več," je nato nadaljeval.

Bobinac od rumenega do rdečega kartona

Napad so obsodili številni zdajšnji in nekdanji reprezentanti. Očitno je bil pritisk tako velik, da se je "zlomil" tudi predsednik zveze Franjo Bobinac, ki je le nekaj dni prej Vujoviću zaradi tega izpada dodelil rumeni karton, a o odstavitvi ni govoril. To se je zgodilo z zamikom.

"Po štiriletnem ciklusu, je predsedstvo Rokometne zveze Slovenije ocenilo, ne glede na dosežene vrhunske rezultate, da je prišel čas za novo energijo. Zato je soglasno sprejelo odločitev o prekinitvi sodelovanja z gospodom Vujovićem. Časa sicer ni veliko, a verjamemo, da ga bo dovolj, da najdemo kvalitetno in ustrezno rešitev. Do sredine decembra bo predsedstvo, ki je v zadnjih devetih letih zamenjalo samo dva selektorja, skladno s postopki RZS, izbralo novo ime," je povedal predsednik zveze Franjo Bobinac.

Pripeljali so me zaradi mojega značaja. Zdaj so me zaradi tega odpustili. Veselin Vujović

Bron na SP-ju, šesto mesto na olimpijskih igrah

Vujović je slovensko reprezentanco vodil od maja leta 2015. Pod njegovo taktirko so rokometaši osvojili bron na svetovnem prvenstvu leta 2017, šesto mesto na olimpijskih igrah 2016 in osmo mesto na evropskem prvenstvu leta 2018.

Vujović: Pripeljali so me zaradi mojega značaja

Vujović je o svoji odstavitvi že zgodaj dopoldne spregovoril za makedonsko spletno stran g-sport.mk. "Imajo novega mojstra. Nisem več selektor Slovenije," je povedal Vujović in dodal: "Pripeljali so me zaradi mojega značaja. Zdaj so me zaradi tega odpustili."

Novico o Vujovićevi odstavitvi je v torek pozno zvečer prvo sporočilo Delo. Po pisanju tega časnika naj bi bil prvi favorit RZS-ja Juan Carlos Pastor, trener Pick Szegeda, kjer igrajo štirje Slovenci, sledi Talant Dušebajev iz Kielc, prosta sta tudi Branko Tamše in Alfred Gislason (prej Kiel). Lahko bi to postal tudi pomočnik Vujovića Uroš Zorman, dolgoletni kapetan in igralec z največjim številom reprezentančnih nastopov.

Dosedanji selektorji slovenske reprezentance:

1992 - 1994 Tone Tiselj

1995 - 1996 Miro Požun

1996 - 1997 Slavko Ivezič

1998 - 2000 Leopold Jeras

2000 - 2002 Matjaž Tominec

2002 - 2003 Niko Markovič

2003 - 2005 Tone Tiselj

2005 - 2007 Slavko Ivezič

2007 - 2008 Kasim Kamenica

2008 - 2009 Miro Požun

2009 - 2010 Zvonimir Serdarušić

2010 - 2015 Boris Denić

2015 - 2019 Veselin Vujović