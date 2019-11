Zmaga je bila izjemno pomembna, saj je Zagreb neposredni tekmec pivovarjev v boju za šesto mesto v skupini A, ki še pelje v osmino finala. Nasprotnika se bosta že v četrtek pomerila v Zagrebu.



192 cm visoki Matic Grošelj igra na položaju desnega zunanjega. Na zgornji fotografiji skuša prodreti mimo Slovenca v dresu Zagreba Aleksa Vlaha. Grošelj je Zagrebčanom zabil štiri gole in odigral najboljšo tekmo v celjskem dresu. Foto: www.alesfevzer.com

V Zagrebu že prva "zaključna žoga"

Če bi Celjani še enkrat strli zasedbo Veselina Vujovića, bi bili že zelo blizu izločilnim bojem, česar se zaveda tudi Grošelj. "Če zmagamo, lažje zadihamo. Če izgubimo, smo pa na nuli," pravi Grošelj, ki se v letošnji sezoni vrača po neugodni poškodbi, saj si je pred letom dni strgal križne vezi v levem kolenu. Vsaka dobra tekma je zato še posebej pomembna za dvig samozavesti.

Lahko rečemo, da ste dosegli odločilna gola za pomembo zmago nad Zagrebom, saj ste zadeli dvakrat zapored, ko je bilo najtežje in ko so vam gostje dihali za ovratnik. Kako ste sami videli napeto končnico?

Dvakrat se mi je odprlo za strel in sem izkoristil to priložnost. Nisem se zaganjal z glavo skozi zid. Imel sem odprto, pa sem zabil ta dva gola. Bila sta pomembna, ker se celo tekmo nismo uspeli odlepiti. V redu je, da nismo popustili.

Očitno se ne bojite prevzemati odgovornosti v ključnih trenutkih?

Zato treniramo, zato se trudimo vsak dan na treningih. Nikoli pa ne veš, ali boš ti tisti posameznik, ki se mu bo ponudila priložnost za to, da odločiš tekmo. V končnici nisem čutil dodatnega pritiska, saj zato treniramo.

Že v četrtek vas čaka povratna tekma v Zagrebu. S še eno zmago bi Zagrebčane praktično izločili iz boja za šesto mesto, ki vodi v osmino finala. Kakšno srečanje lahko pričakujemo v Zagrebu? Takšno kot v Celju, to je trdo, "gol za gol"?



Grošelj v obrambni akciji. Tudi v Zagrebu bo šlo na nož. Foto: BoBo

Po moje ne bomo videli lepega rokomet, ker že v Celju ga nismo. Pričakujem borbo, šlo se bo na nož, metalo se bo na glavo. Z njihove strani pričakujem še večjo agresivnost v obrambi. Sploh glede na to, da ko so bili v Celju agresivni, v nekaj napadih nismo našli odgovora. Lahko, da bodo igrali na to karto. Če zmagamo mi, lažje zadihamo. Če izgubimo, smo pa na nuli.

Ali je slovenski selektor Veselin Vujović na nasprotni strani še dodatna motivacija?

Ni važno, kdo je na nasprotni strani. Gre za Ligo prvakov, kjer je motivacija že tako na najvišjem nivoju. Treba se je truditi za vsako žogo, ne glede na to, kdo je na nasprotni strani.

Celjani že nekaj sezon niste igrali v izločilnih bojih Lige prvakov, kakšne možnosti si pripisujete letos? Velik korak proti osmini finala bi lahko naredili v naslednjih 14 dneh, ko najprej gostujete v Zagrebu, nato gostite Pick Szeged, pred zimskim premorom pa potujete še v Elverum.

Mislim, da so možnosti zelo velike. Letos imamo vse v svojih rokah. Na prejšnjih tekmah smo dokazali, da lahko igramo z najboljšimi. Če premagamo Elverum in Zagreb, smo praktično v osmini finala. Tega se zavedamo. Malo pritiska je, a ni pretiran. To je dobra trema, dodatno nas motivira. Smo srečni, da je vse v naših rokah, da nismo odvisni od drugih.

V zadnjih sezonah Lige prvakov favoriti praktično nikoli niso postali končni zmagovalci. Bi si upali napovedati, kdo bo zmagal letos?

Ne bi si upal nič napovedovati. Ko spremljam tekme, vidim, da Barcelona igra najlepši rokomet. A na zaključnem turnirju najboljše četverice je vse odvisno od dnevne forme. Zmagovalca je zato težko napovedati.

Grošelj je kariero začel v rodnih Trbovljah. Leta 2014 je začel nastopati za mladince Celja, od sezone 2016/17 pa je član prve ekipe celjskega kluba, s katerim ga pogodba veže do leta 2022. Foto: RK Celje Pivovarna Laško

Lansko sezono ste izpustili zaradi strganih križnih vezi v levem kolenu. Zdi se, da ste dobro okrevali. Kako se počutite?

Sam se počutim super. Zdravstveno stanje je v redu. Ko sem se vračal, mi je koleno kdaj oteklo po kakšnem napornem treningu. Zdaj pa sem brez posledic. Popolnoma zaupam v koleno. Na začetku sezone sem imel malo težav, da sem se vključil nazaj v sistem in predvsem, da sem dobil na samozavesti. Če pogledam, kje sem bil en mesec nazaj, se mi zdi, da sem iz tekme v tekmo boljši.

Na položaju desnega zunanjega se izmenjujeta s Portugalcem Diogom Silvo. Kako se razumeta?

Sva zdrava konkurenta. V redu se razumeva tudi izven igrišča. Je dobra konkurenca in soigralec, ker se lahko nanj zaneseš, veš da nisi edini na tem položaju. V redu se dopolnjujeva. On lahko igra v obrambi na dvojki, jaz pa na trojki. Tako da lahko menjava, da se ostali lahko spočijejo.

Zaigrali ste tudi že za reprezentanco. Kako ste se vklopili v moštvo?

Vse je pozitivno. Super je, da sem bil vpoklican na priprave. Na začetku sem imel malo treme na treningu. A zdi se mi, da sem se vključil v redu. V zadovoljstvo je obleči reprezentančni dres. S tem se ti uresničijo sanje. Vsekakor je igranje za reprezentanco dodatna motivacija za naprej in spodbuda za maksimalen trud in delo.

Imate vzornika?

Nikoli nisem imel samo enega. Več vzornikov sem imel, pobral sem najboljše lastnosti in jih skušal posnemati. Kiro Lazarov mi je bil vedno všeč, je prava legenda. Tudi Jorge Maqueda iz Szegeda mi ustreza zaradi agresivnega sloga.

Pogodbo s Celjani imate do leta 2022? Kaj pa potem, vas vleče v tujino?

Vse je odvisno od tega, kako bom igral v teh sezonah. Želja vsakega rokometaša je, da bi se enkrat preizkusil tudi v tujini. Šel bi v močno ligo, da vidiš, do kam lahko prideš.

Kaj počnete, ko ne igrate rokometa?

Zdaj, ko sem pozdravil poškodbo, čemur sem posvetil ves čas in energijo, bom nadaljeval s študijem ekonomije na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Sem v drugem letniku.