Kljub temu Celjani v katalonsko prestolnico niso prišli z belo zastavo, ampak bodo poskusili izkoristiti priložnost za morebitno presenečenje.

Mlada Gala Marguča in Dioga Silvo čaka še ena težka preizkušnja. Foto: www.alesfevzer.com

Celjani so imeli že v uvodnih minutah precej težav z visoko in gibljivo obrambo Barcelone, tako da so le stežka prihajali do strelov. Na drugi strani so domači hitro prišlo do nekaj zadetkov prednosti (6:2). Slovenskim prvakom je precej težav povzročal krožni napadalec Ludovic Fabregas, ki je v 10. minuti povišal na 8:3. Barcelona je v nadaljevanju zlahka ohranjala prednost štirih ali petih zadetkov. Ko je Victor Tomas v 20. minuti zabil za 15:8, je moral celjski trener Tomaž Ocvirk vzeti še eno minuto odmora.

