Kljub temu Celjani v katalonsko prestolnico niso prišli z belo zastavo, ampak bodo poskusili izkoristiti priložnost za morebitno presenečenje.



Mlada Gala Marguča in Dioga Silvo čaka še ena težka preizkušnja. Foto: www.alesfevzer.com

Ocvirk: Moramo biti zbrani in potrpežljivi

"Želimo prikazati odlično igro, moramo biti zbrani, potrpežljivi skozi vso srečanje. Ne smemo si dovoliti veliko izgubljenih žog, saj Barcelona igra izjemno hitro in učinkovito ter kaznujejo napake. Pomembno bo hitro vračanj in še večja agresivnost kot na tekmi s Flensburgom. Na tem gostovanju nimamo česa izgubiti, gremo sproščeno v srečanje, na katerem bomo porazdelili minutažo. Namreč ta tekma za nas ni ključnega pomena, veliko pomembnejša je nato takoj naslednja z Aalborgom doma, na kateri bomo potrebovali veliko moči," pravi trener Celja PL Tomaž Ocvirk.

Celjani so v uvodnem krogu izgubili (24:25) proti Flensburgu, poražena pa je bila tudi Barcelona, ki je z 31:28 klonila v Szegedu. Član Barcelone je slovenski reprezentant Jure Dolenec, ki pa se na Madžarskem ni vpisal med strelce.

ROKOMET (M)

LIGA PRVAKOV

2. KROG, skupina A



Danes ob 20.00:

BARCELONA - CELJE PL

Nedelja ob 16.50:

AALBORG - ZAGREB

Ob 19.00:

PARIS SG - PICK SZEGED

FLENSBURG - ELVERUM

26:19 (12:9)



Lestvica: FLENSBURG 2 2 0 0 4 AALBORG 1 1 0 0 2 PARIS SG 1 1 0 0 2 PICK SZEGED 1 1 0 0 2 CELJE PL 1 0 0 1 0 BARCELONA 1 0 0 1 0 ZAGREB 1 0 0 1 0 ELVERUM 2 0 0 2 0

2. KROG, skupina B



Sobota:

VESZPREM - KIEL

MEŠKOV BREST - MONTPELLIER



Nedelja:

VARDAR - PORTO

VIVE KIELCE - MOTOR ZAPOROŽJE