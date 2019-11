Celjani so po 11 krogih z 22 točkami na vrhu prvenstvene lestvice, medtem ko so Ribničani z 19 drugi.

Rokometaši Celja Pivovarne Laško in Ribnice se bodo udarili v 2. krogu Pokala Slovenije. Konec oktobra so prvenstveni derbi zanesljivo (29:26) dobili Celjani. Foto: www.alesfevzer.com

Prvoligaška obračuna tudi v Dobovi in Trebnjem

Obračuna klubov iz elitne slovenske lige bodo v 2. krogu navijači spremljali tudi v Dobovi, kamor bo prišla zasedba iz Škofje Loke, ter v Trebnjem, kjer bodo gostovali Ormožani.

Predviden termin tekem je 18. december.

4. decembra štiri tekme 1. kroga

V žreb se je sicer podalo 29 članskih moštev, ki se jim bodo pozneje pridružili še trije zmagovalci 1. kroga pokalnega tekmovanja. V njem se bodo 4. decembra za napredovanje merili Škerjanc Jadran Hrpelje -Kozina in Sviš Ivančna Gorica, Črnomelj in Butan Plin Izola ter Brežice in Škofljica Pekarna Pečjak.

ROKOMET

POKAL SLOVENIJE (M)

2. KROG

Sreda, 18. decembra:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - RIBNICA

TRIMO TREBNJE - JERUZALEM ORMOŽ

DRAVA PTUJ - LL GROSIST SLOVAN

MOKERC IG - RUDAR

ŠKERJANC JADRAN HRPELJE-KOZINA/SVIŠ - KRŠKO

MOŠKANJCI-GORIŠNICA - MARIBOR BRANIK

KRONOS - KOPER

RADEČE PAPIR NOVA - KRKA

AJDOVŠČINA - ARCONT RADGONA

ALPLES ŽELEZNIKI - GROSUPLJE

HERZ ŠMARTNO - DOL TKI HRASTNIK

LJUBLJANA - BREŽICE/ŠKOFLJICA PEKARNA PEČJAK

DOBOVA - URBANSCAPE LOKA

SEVNICA - POMURJE

CERKLJE-RADOVLJICA - GORENJE VELENJE

ČRNOMELJ/IZOLA - SLOVENJ GRADEC 2011