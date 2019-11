Celje bi z morebitno zmago precej ušlo Zagrebu. Foto: www.alesfevzer.com

Tekma bo odigrana že v četrtek, to bo že 22. medsebojni obračun Celjanov in Zagrebčanov na veliki sceni. Prejšnji konec tedna so Celjani v Zlatorogu slavili s 24:22.

Varovanci Tomaža Ocvirka so na prvi medsebojni tekmi prikazali izjemno borbeno predstavo, v odločilnih trenutkih pa tudi potrebno zbranost. V Zagrebu bodo skušali doseči nov mejnik in osvojiti obe točki, kar pa bo zelo težko. Na dosedanjih tekmah so devetkrat izgubili in le enkrat remizirali leta 2001.

Velikih sprememb ne bo

"Zagrebčani so na prvi tekmi pokazali čvrsto igro, obramba 5-1 jim deluje odlično in nam je povzročala kar nekaj težav. Premor med tekmama je zelo kratek, eni in drugi ne moremo pripraviti velikih sprememb. Na povratni tekmi si želim popolno osredotočenost in odločenost svojih varovancev pri izvajanju nalog, hkrati pa želimo aktivirati vse rezerve z nedeljske tekme," razmišlja celjski trener Tomaž Ocvirk.

Trener upa na večjo samozavest

"Nedeljska tekma v Celju je bila izjemno zahtevna. Na njej smo bili favoriti, pritisk je bil največji v tej sezoni. Žoga nam ni stekla, igrali smo počasi in imeli velike težave v igri z igralcem več. Upam, da bodo moji varovanci v Zagrebu bolj samozavestni na igrišču," je še dodal celjski prvi mož stroke.

Ferlin: Odločale bodo malenkosti

Eden od junakov prve tekme je bil vratar Klemen Ferlin, ki je previden: "V Zagrebu nas čaka težja tekma. Do pozitivnega izida lahko pridemo s ponovitvijo nedeljske predstave v obrambi, največje rezerve pa imamo v napadu. Po psihološki in telesni plati je pred nami izjemno zahtevna tekma, zmagal pa bo tisti, ki si bo bolj želel uspeha in imel več sreče od nasprotnika. Odločale bodo malenkosti."

Liga prvakov, 8. krog

Četrtek ob 18.00:

ZAGREB - CELJE PIV. LAŠKO

Sobota:

BARCELONA - AALBORG

Nedelja:

PARIS SG - FLENSBURG

ELVERUM - PICK SZEGED