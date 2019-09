Ocvirkovi varovanci so prejšnjo soboto v Ligi prvakov doživeli rekordno visok poraz proti Barceloni (45:21), ki ga prvi mož celjske stroke pripisuje predvsem neizkušenosti in mladosti svojih igralcev.

Tomaž Ocvirk drugo sezono vodi slovenske prvake, ki jih je prevzel konec lanskega septembra. Foto: www.alesfevzer.com

"Naša želja je bila, da pokažemo enak pristop kot proti Flensburgu. Želeli smo, da se ne bi ponovila lanska sezona, ko smo bili na gostovanjih čisto druga ekipa. A očitno nam to ni uspelo, saj smo že od začetka delovali prestrašeno," meni Ocvirk, ki se zaveda, da seveda najpomembnejše tekme šele prihajajo.

Za vami so uvodna srečanja nove sezone. Lahko bi rekli, razplet nekako po pričakovanjih: štiri zmage na domačem področju in dva poraza v Ligi prvakov, kjer ste se pomerili s favoriziranima Flensburgom in Barcelono. Kako bi vi ocenili začetek sezone?

Naš dogovor je bil oziroma je, da poskušamo odigrati vsako tekmo ne glede na nasprotnika maksimalno motivirano. In to nam je tudi uspelo. Pred uvodno tekmo s Flensburgom nismo vedeli, v kakšnem stanju je ekipa glede na močnejše v Ligi prvakov. A tudi ta tekma je pokazala, da smo lahko konkurenčni, če je pri vsakem igralcu maksimalni pristop. Domače občinstvo nam je dalo še dodatno energijo, a na koncu so odločile izkušnje Nemcev (poraz s 24:25, op. a.).

Ustaviva se malo pri zadnji tekmi proti Barceloni. Doživeli ste visok poraz, za to je bilo najbrž krivih več dejavnikov: neizkušenost in mladost vaših varovancev, za katere ste v prvem odzivu že dejali, da so nekako podlegli slovitemu nasprotniku in dvorani Blaugrana, na drugi strani pa visoka motivacija že tako najkakovostnejših domačih po porazu v Szegedu. Gostovanje v Barceloni ni prišlo ravno v pravem trenutku, kajne?

Ne bi rekel, da ni prišlo v pravem trenutku. Za nas je pomembno, da nabiramo točke proti ekipam našega ranga. Ne bom rekel, da smo šli v Barcelono z belo zastavo, a želeli smo zarotirati igralce in tako prihraniti moči za Aalborg. V garderobi smo dejali, da je igrišče vedno 40 x 20 m in da so vse ekipe na igrišču enake. Naša želja je bila, da pokažemo enak pristop kot proti Flensburgu. Želeli smo, da se ne ne ponovi lanska sezona, ko smo bili na gostovanjih čisto druga ekipa. A očitno nam to ni uspelo, saj smo že od začetka delovali prestrašeno.

Spoštovani,

Naš klub se je osebno in kasneje pisno opravičil Barceloni in Diku Memu za neprimerno vedenje posameznikov v naši navijaški skupini na sobotni tekmi v Barceloni, ki pa ne sme uničiti ugleda te skupine, s katero smo se nemudoma sestali. Vsakršna vrsta diskriminacije je nekaj, kar v našem klubu odločno obsojamo. Naš klub zagovarja vključevanje in integracijo ter vse svoje moči usmerja v preprečevanje kakršnega koli izključevanja. Vsak dan aktivno prinaša kulturo sprejemanja in v javnost pošilja močan signal proti diskriminaciji zaradi jasne pozicije kluba glede

tega vprašanja.

S spoštovanjem

RK Celje Pivovarna Laško

Tekmo je žal zaznamoval tudi rasistični izpad posameznih celjskih navijačev, ki so se z neprimernimi vzkliki lotili Dika Mema. Očitno je to še dodatno podžgalo domače. Ali ste sami videli oziroma slišali to nesprejemljivo početje?

Smo slišali, poleg tega nam je to povedal tudi sodniški par, ki je prišel do klopi. Že na tiskovni konferenci sem se opravičil Memu, ki je bil prisoten. Enako je storil tudi Gal Marguč. A dejstvo je, da mi ne moremo vplivati na posamezne navijače. Zaradi tega ne moremo obsojati celotne skupine Florijanov. Vemo, da deluje že 25 let in da nas je vedno spodbujala v ferpleju, za kar je bila tudi nagrajena. Gre za početje posameznikov, ki ne spadajo na športna igrišča in ga strogo obsojamo (Celjski klub, glej okvirček levo, je v sporočilu za javnost obsodil neprimerno vedenje nekaterih navijačev. Podobno je storila tudi navijaška skupina Florijani).

A kljub visokemu porazu se bo treba hitro pobrati, saj si tekme sledijo druga za drugo. Ali so bili potrebni kakšni posebni prijemi za dvig morale igralcev, ali pa se vsi skupaj zavedate, da Barcelona pač ni nasprotnik, proti kateremu bi realno lahko računali na točke, previsok poraz pa je bil tudi splet neugodnih okoliščin?

Za nas je zelo pomembna sredina tekma državnega prvenstva proti Krki. Po tej tekmi bomo videli, ali so igralci odreagirali, tako kot je treba. Treningi so bili kvalitetni, a potrebno je spremeniti tudi miselnost. Večina igralcev je namreč prvič igrala proti takim zvezdnikom v Barceloni blizu Campa Noua. In verjento je bil to največji razlog za poraz. Verjetno bo nedeljska tekma v Zlatorogu proti Aalborgu čisto drugačna. To bo za nas ura resnice. To tekmo moramo zmagati in miselnost mora biti taka, da nič drugega kot zmaga ne pride v poštev.

Tako kot vselej v zadnjih letih je Celje pred novo sezono precej prevetrilo zasedbo. Laični vtis je, da je morda zasedba šibkejša kot lanska. Kakšna je vaša ocena?

Mogoče ekipa nima zvezdniških imen, kot jih je imela lansko leto. Mogoče tudi izkušnje niso na naši strani, če jo primerjamo z lansko sezono. Ekipa je zelo mlada, a ima zelo velik

potencial, kar smo pokazali tudi v pripravljalnem delu. A glede na to, da je ta ekipa sestavljena bolj ali manj iz perspektivnih mladinskih reprezentantov, potrebuje čas, da se uigra in da se fantje razvijajo v smer, v katero si želimo. Poskušali bomo narediti vse, da ekipa ostane skupaj tudi v naslednji sezoni. Želimo si napredovati iz tekme v tekmo, s čimer želimo privabiti tudi kakšnega gledalca več.

Celjska zasedba spada med najmlajše v Ligi prvakov, saj je povprečna starost približno 22 let. Foto: www.alesfevzer.com

Na katerem položaju ste najšibkejši in kje najmočnejši?

Ne bi izpostavljal. Na vsaki tekmi imamo namreč veliko število strelcev, kar dokazuje, da imamo homogeno ekipo, ki je odlično pokrita na vseh položajih.

Cilji ostajajo enaki kot lani, to je obe domači lovoriki, v Ligi prvakov pa preboj med 16 najboljših, kar pivovarji zadnja leta neuspešno naskakujejo. Glede na prve tekme se zdi, da se boste z Elverumom in Zagrebom udarili za šesto mesto, ki kot zadnje vodi med najboljših 16. Kako vi vidite razmerja moči v tej skupini?

V nedeljo se bo pokazalo, ali se lahko kosamo z danskimi prvaki, sicer pa je verjetno res, da se bomo z Elverumom in Zagrebom udarili za tisto šesto mesto. A tudi vsaka točka, osvojena proti favoritom bo dobrodošla. Mogoče bo na koncu kakšna ekipa, ki si bo že zagotovila napredovanje, ne bo nastopila z najmočnejšo postavo, kar bo priložnost za nas. Govorimo predvsem za Flensburg, Aalborg, tudi PSG ima težko prvenstvo.

Ligo prvakov so v zadnjih štirih sezonah osvojili Kielce, Montpellier in Vardar dvakrat. Vardar lani celo, ko je bil pred bankrotom. Ali letos lahko pričakujemo podobna presenečenje oziroma koga vi vidite kot favorita?

Krog favoritov se je zelo razširil, nekateri veliko vlagajo v rokomet, a veliki vložki ne prinesejo vedno rezultata. Pomembno je, da ima ekipa moštveni duh, kar sta pokazala Vardar in Montpellier. Pomembno je, da poskušaš sestaviti mešanico vrhunskih tujih in domačih igralcev, torej homogeno ekipo, ki bo dala vse na igrišče in na klopi. Pomembno je, da dihajo vsi za enega in eden za vse. Ne bi preveč napovedal, ker sem lani uštel. Barcelona, PSG in Kielce so začeli dobro, tudi Pick Szeged je strašno močan, tu je Veszprem, pa nemške ekipe, čeprav mislim, da bodo težko šle do konca.

Gorenje, ki naj bi bil vaš najresnejši konkurent na domači sceni, je v uvodnih treh krogih dvakrat izgubil? Vas je to presenetilo?

Mogoče smo res malo presenečeni. Je pa res, da imajo na začetku nekaj težav s poškodbami. Kljub dvema porazoma verjamem, da so še vedno poleg Ribnice resen kandidat za naslov. Tudi lansko sezono so začeli slabo, potem pa so se dvigovali in na koncu igrali odlično, vzeli so nam tudi pokal. Vsekakor je prezgodaj, da bi jih odpisali. Naša naloga je, da vsako tekmo državnega prvenstva igramo maksimalno motivirano. Ne sme se nam zgoditi, da bi točke izgubljali proti slabšim nasprotnikom tako kot v lanski sezoni.

V letošnji sezoni ste prvič sami vodili celoten proces priprav pred novo sezono. Kako zahtevno je bilo oziroma, kaj je bilo najtežje?

Mislim, da je bilo letos veliko lažje kot v lanski sezoni, ko je bilo težko kaj spremeniti. Letos pa smo že pripeljali igralce po našem izboru, da bi se vklopili v nov sistem. Tudi izbrali smo si kvaliteten strokovni kader, s katerim smo že prej naredili načrt celotnega dela priprav. Na začetku smo bili omejeni, ker so se nekateri priključili kasneje, ko smo šli na turnejo v Nemčijo. A dobro smo oddelali pripravljalni del. Glede na to, da je bilo veliko novincev in časa malo, smo skušali povezati kondicijske priprave z rokometno žogo. To nam je uspelo, saj smo bili po enem mesecu v dobri formi. Tako smo načrtovali tudi celotno sezono. Pridobili smo tudi Primoža Porija, ki nam pomaga pri rehabilitaciji, regeneraciji in preventivi. Potem je tukaj Klemen Luzar, moj pomočnik, ki ima ogromno tehničnega in taktičnega znanja in seveda Luka Žvižej, ki skrbi za individualno delo z igralci. Glede na to, da so mladi, potrebujejo individualen pristop. Ne smem pozabiti še na Aleša Anžiča, ki skrbi za formo vratarjev.