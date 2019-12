Slabi dve minuti pred koncem je Slovenija po 10. golu Tjaše Stanko izenačila na 27:27, v minuti so izničile zaostanek dveh golov in vlile upanje na zmagoviti zaključek, ki bi prinesel napredovanje v drugi skupinski del SP-ja 2019 na Japonskem. A strel Kristine Liščević iz obupa ob izteku srbskega napada je prevaral Branko Zec, Slovenke so nato zapravile napad in srečanje 5. kroga v skupini A je bilo odločeno.

Srbkinje se veselijo sladke zmage za napredovanje med najboljših 12 rokometnih reprezentanc sveta, medtem ko Slovenkam zdaj preostaja le razigravanje za tolažilni Predsedniški pokal oz. igra za mesta med 13. in 24 na Japonskem.

Sanjskih uvodnih pet minut Slovenk. Prva je zadela Polona Barič, sledila je granitna obramba, bloki in napake Srbkinj. V napadu sta se hitro razigrali prvi slovenski strelki Ana Gros in Tjaša Stanko, tako da je Slovenija povedla s kar 5:0. A nato se je Srbija zbrala in začela zabijati, sočasno so se začele napake na slovenski strani in v 20. minuti je bil izid na tekmi prvič izenačen na 10:10.

V zadnjih desetih minutah 1. polčasa je sledila ratrgana igra na obeh straneh, kopica napak in obramb vratark in skupaj vsega trije goli. Na odmor je Srbija šla z golom prednosti (12:11), za kar je s 4. golom za prvo srbsko vodstvo na tekmi v 28. minuti poskrbela Slađana Pop-Lazić, sicer soigralka Ane Gros pri Brestu v Franciji.

Na začetku 2. polčasa je pobuda ostala v rokah Srbkinj, nerešljiva uganka je bila krožna napadalka Pop-Lazić, a nato so prišle slovenske minute, v 42. minuti je Slovenija spet povedla. Z delnim izidom 5:1 na krilih Grosove in Stankove so Slovenke povedle s 23:20. Po minuti odmora je sledil odgovor Srbije, ki je deset minut pred koncem znova prešla v vodstvo. V končnici so bile varovanke Obradovića vseskozi korak pred izbrankami Uroša Bregarja, vse do dramatičnega izenačenja Tjaše Stanko prek celega igrišča v prazna vrata. A dodatnega nasmeha sreče Slovenke niso bile več deležne ...

Na zadnjih dveh tekmah z Angolo in Kubo je bila najboljša strelka Slovenije Tjaša Stanko, ki je s skupno 35 goli na turnirju po odigranih štirih krogih tudi prva strelka SP-ja 2019. Foto: www.alesfevzer.com

Tekma Slovenija - Srbija v dvorani Aqua Dome v Kumamotu se začenja ob 7. ur. Slovenke so se v deželi vzhajajočega sonca prikazale v številnih podobah. Najlepši vtis so zapustile na uvodnem dvoboju v skupini A, ko so na kolena položile sijajne Nizozemke in ene glavnih kandidatk za najvišja mesta na letošnjem svetovnem prvenstvu.

V obračunih proti Norvežankam in Angolkam so bile povsem nemočne, na četrtkovem dvoboju pa so odpor Kubank strle šele v drugi polovici tekme.

Srbija včeraj doživela polom z Nizozemsko

Izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarja se merijo s tradicionalnimi rokometnimi tekmicami iz Srbije, ki so na letošnjem turnirju premagale Angolke z 32:25 in Kubanke s 46:27 ter izgubile proti Norvežankam s 25:28 in včeraj proti Nizozemkam s 23:36.

Po štirih odigranih tekmah v skupini A vodi Norveška z osmimi točkami, Nizozemska jih je zbrala šest, Srbija in Slovenija po štiri, Angola dve, Kuba pa je brez njih.

SP 2019 - JAPONSKA

Skupina A, 5. krog:

SRBIJA – SLOVENIJA 29:27 (12:11)

Pop-Lazić 8, Lavko 7, Liščević 4, Stoiljković 3, Nikolić in Obradović po 2, Cvijić in Trifunović po 1; Stanko 10, Gros 8, Barič in Zulič po 3, Pišek 2, Svetik 1.

Ob 10.00:

ANGOLA - KUBA

Ob 12.30:

NIZOZEMSKA – NORVEŠKA

Lestvica: Norveška 8, Nizozemska in Srbija po 6, Slovenija 4, Angola 2 in Kuba 0 točk.

V drugi del tekmovanja vodijo prva tri mesta. Preostale tri reprezentance čaka razigravanje Predsedniškega pokala za mesta od 13. do 24.