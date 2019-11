Kljub oslabljeni zasedbi so si Slovenke v Kumamotu na južnem japonskem otoku Kjušu za cilj postavile preboj v drugi del, za kar bo potrebno v konkurenci Nizozemske, Norveške, Angole, Kube in Srbije osvojiti najmanj tretje mesto.

Slovenija bo šestič nastopila na svetovnem prvenstvu. Cilj zasede Uroša Bregarja je preboj v drugi del, to je med najboljših 12 na svetu. Foto: www.alesfevzer.com

Poleg Barbare Lazović in Elizabeth Omoregie je selektor Uroš Bregar tik pred prvenstvom ostal še brez Alje Varagić.

Barbara in Elizabeth se ne vidita več v reprezentanci

"Z Barbaro in Elizabeth sem v dobrih odnosih, a dejstvo je, da se obe igralki več ne vidita v slovenski reprezentanci. Odločitev Barbare mi je razumljiva, saj njen mož trenutno igra rokomet v Južni Koreji in praktično sama skrbi za otroka v Podgorici. Nekoliko težje razumem odločitev Elizabeth, a sumim, da je pri njej finančni motiv trenutno močnejši od igralskega," je v zvezi z Lazovićevo in Omoregiejevo dejal Bregar.

V rokometnem zakulisju so namreč že zaokrožile govorice, da v Atenah rojeno 22-letno Omoregiejevo, med letoma 2015 in 2017 nekdanjo reprezentantko Bolgarije, v svojih vrstah želi videti romunska izbrana vrsta, ki je po finančni plati veliko močnejša od slovenske.

Remi, zmaga in poraz na pripravljalnih tekmah

Bregarjeve izbranke so pred tednom dni odpotovale na Japonsko, konec minulega tedna pa v Tokiu odigrale tri pripravljalne tekme. Najprej so remizirale z Japonkami (28:28), nato premagale Brazilke s 33:29, na zadnji tekmi pa izgubile proti aktualnim svetovnim in evropskim prvakinjam, Francozinjam, z 21:33.

Odločilne bodo tekme z Angolo, Kubo in Srbijo

Ana Gros je med najizkušenejšimi in najboljšimi v slovenski reprezentanci. Foto: EPA

S Srbkinjami, ki bodo na Japonskem nastopile brez svoje prve zvezdnice in slovenskim ljubiteljem rokometa dobro znane Andree Lekić, se bodo pomerile prav v zadnjem in najbrž odločilnem krogu. "Ne glede na vse kadrovske težave naši cilji ostajajo nespremenjeni. Želimo se uvrstiti v drugi del tekmovanja, čeprav je naša skupina ena najbolj zahtevnih. Veselim se uvodnih dveh tekem proti Nizozemski in Norveški, prilagoditev na njihovo izjemno hitro igro bo za nas zagotovo zahtevna izkušnja, nato pa nas čakajo še odločilne tekme z Angolkami, Kubankami in Srbkinjami. Upam, da bomo tudi na tem prvenstvu premagali eno veliko rokometno ime, tako kot nam je to uspelo na minulih tekmovanjih na Švedskem ter v Nemčiji in Franciji," je cilje na SP razgrnil Bregar.

Stanko: Premoremo dovolj dobrih igralk

"Želim si, da bi naša reprezentanca znova prikazala igre iz nekaterih preteklih velikih tekmovanj. Svetovno prvenstvo na Japonskem bo zaradi zgoščenega urnika izjemno naporno, a menim, da naša ekipa premore dovolj dobrih igralk in da bomo vsi strmeli k temu, da na vsaki tekmi prikažemo to, kar znamo," je dodala reprezentantka Tjaša Stanko.

Zulić: Ne zgodi se vsak dan, da potuješ na Japonsko

"Pred nami je četrto zaporedno tekmovanje na največji mednarodni sceni in naše prvo veliko na azijskih tleh. Ne zgodi se vsak dan, da odpotuješ na Japonsko, zato je vznemirjenje toliko večje. Tam nas bodo čakale težke tekme in zahtevna naloga. Na vsake tekmice se bo treba dobro pripraviti in nato prikazati največ, česar bomo sposobne. Želja in cilj je, da se prebijemo v drugi del," pa je pred SP dejala Nina Zulić.

Slovenke najboljše na Hrvaškem leta 2003 – osme

Slovenske rokometašice so doslej že petkrat nastopile na svetovnih prvenstvih. Najboljši rezultat so dosegle na Hrvaškem 2003, kjer so zasedle osmo mesto. V Italiji 2001 so osvojile deveto, v Rusiji 2005 in Nemčiji 2017 14., v svojem premiernem nastopu v Nemčiji 1997 pa 18. mesto.

Francozinje branijo naslov

Na zadnjem svetovnem prvenstvu v Nemčiji so slavile francoske rokometašice, ki so svojo prevlado na mednarodni sceni potrdile tudi lani, ko so osvojile naslov evropskih prvakinj. Ob Franciji imajo največ možnosti za končno zmago še Norveška, Nizozemska, Rusija, Švedska in Danska. Na prvenstvu sodeluje 24 reprezentanc, ki so razvrščene v štiri skupine s po šestimi ekipami. V drugi del se uvrstijo najboljše tri iz vsake od štirih skupin.

ROKOMET (Ž)

SVETOVNO PRVENSTVO 2019 – JAPONSKA

SKUPINA A, Kumamoto

Sobota, 30. novembra, ob 10.00:

NIZOZEMSKA – SLOVENIJA

Ob 7.00:

SRBIJA – ANGOLA

Ob 12.30:

NORVEŠKA – KUBA

Ponedeljek, 2. decembra, ob 12.30:

SLOVENIJA – NORVEŠKA

Ob 4.30:

KUBA – SRBIJA

Ob 7.00:

ANGOLA – NIZOZEMSKA

Torek, 3. decembra, ob 10.00:

SLOVENIJA – ANGOLA

Ob 7.00:

NIZOZEMSKA – KUBA

Ob 12.30:

NORVEŠKA – SRBIJA

Četrtek, 5. decembra, ob 7.00:

KUBA – SLOVENIJA

Ob 10.00:

SRBIJA – NIZOZEMSKA

Ob 12.30:

NORVEŠKA – ANGOLA

Petek, 6. decembra, ob 7.00:

SRBIJA – SLOVENIJA

Ob 10.00:

ANGOLA – KUBA

Ob 12.30:

NIZOZEMSKA – NORVEŠKA

V drugi del tekmovanja vodijo prva tri mesta.

SEZNAM SELEKTORJA UROŠA BREGARJA

Vratarke: Maja Vojnović (Krim Mercator), Amra Pandžič (Kastamonu Belediyesi), Branka Zec (Göppingen);

Krilne igralke: Polona Barič (Krim Mercator), Maja Svetik (Mlinotest Ajdovščina), Jasmina Pišek (Z'dežele);

Zunanje igralke: Ana Gros (Brest), Tjaša Stanko (Podravka Vegeta), Nina Zulić (Krim Mercator), Ana Abina (Krka), Nina Žabjek (Krim Mercator), Anika Strnad (Zelene doline Žalec), Hana Vučko (Krim Mercator);

Krožne napadalke: Teja Ferfolja (PAOK Solun), Nataša Ljepoja (Krim Mercator), Aneja Beganovič (Nantes) in Tina Klemenčič (Krim Mercator).