Velenjčani so sijajno odprli dvoboj in po treh minutah vodili s 3:0, a gostitelji so v naslednjih sedmih minutah naredili delni izid 6:0 in zaostanek treh golov spremenili v prednost (6:3).

Po spektakularnem uvodu je bilo nadaljevanje manj turbulentno, v prvem polčasu so bili v prednosti ves čas rokometaši iz dežele suhe robe, ki so si najvišjo prednost priigrali v 18. minuti, ko so povedli za štiri gole (11:7), na veliki odmor pa odšli s prednostjo dveh zadetkov (15:13).

Uroš Knavs je dosegel zadetek za 28:26. Foto: www.alesfevzer.com

Ribničani povedli s 27:23

Izbranci gostujočega trenerja Zorana Jovičića so z dobrim uvodom v drugo polovico tekme v 40. minuti izenačili na 19:19. Nato so na igrišču znova zagospodarili gostitelji in v 53. minuti povedli s 27:23, a ose se niso predale.

Odločilni zadetek zabil Uroš Knavs

V naslednjih dveh minutah so naredile delni izid 3:0 in se približale na 26:27, v izjemno razburljivi in živčni končnici pa so se končne zmage vendarle veselili domači rokometaši. Odločilen gol za vodstvo z 28:26 je v predzadnji minuti dosegel Uroš Knavs.

Šest golov Puclja in Verdinka

V ribniški ekipi sta bila najučinkovitejša Jan Pucelj s šestimi in Blaž Nosan s petimi goli, v velenjski pa Matic Verdinek s šestimi in Domen Tajnik s petimi zadetki.

Ribničani so s četrto zmago na vrhu lestvice ujeli Celjane, ki so že sredi tedna z 32:20 premagali Krko.

ROKOMET

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)

LIGA NLB, 4. krog

RIKO RIBNICA - GORENJE VELENJE

28:27 (15:13)

Riko Ribnica: Bojić, Strmljan 3, Horvat 3, Vujačić 2, Žagar 1, Knavs 2, Ilc, Ranisavljević, Pahulje, Lešek, B. Nosan 5 (3), Klarič, M. Nosan 2, Cimerman 3, Pucelj 6 (4), Tomšič 1.

Gorenje Velenje: Taletović, Husejnović, Celminš, Mazej, Tajnik 5 (5), Matanović 2, Levc, Šol 3, Huseljić 2, Starc, Miklavčič 1, Drobež, Verdinek 6 (1), M. Kavčič 4, A. Kavčič 2, Okleščen 1.

Sedemmetrovke: 7/7; 6/8

Izključitve: 14 min; 10 min

RK: Levc 58./Gorenje

SLOVENJ GRADEC - DOBOVA 35:40 (17:19)

Cvetko 12; Jezernik, Lončar, Markušić 8

KOPER - MARIBOR BRANIK 26:25 (13:11)

Krečič 7, Sokolič 5; Jerenec 5.

CELJE PL - KRKA 32:20 (18:8)

Kodrin 6, Makuc 4; Klemenčič 7.

TRIMO TREBNJE - BUTAN PLIN IZOLA

27:27 (9:14)

Dobovičnik 7, Cirar 5; Brumen 7, Petrović in Poberaj po 5.

JERUZALEM ORMOŽ - URBANSCAPE LOKA

27:27 (9:16)

Čudič 9, Šoštarič 4; M. Jesenko 8, Jamnik 7.