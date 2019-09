Varovanci Tomaža Ocvirka so si hitro priigrali nekaj zadetkov prednosti. Po šestih minutah je bilo 4:1, po 12 je semafor kazal 8:2.

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so sezono odprli s tremi zmagami, a prvi pravi test jih čaka v nedeljo, ko v Zlatorog v prvem krogu Lige prvakov prihaja Flensburg. Foto: www.alesfevzer.com

Ocvirk je nato skoraj v celoti zamenjal postavo, ki pa ni bila tako prepričljiva. Predvsem v obrambi je bilo malo premalo odločnosti, tako da se je Dobova uspela približati na tri zadetke razlike (11:8). A v zadnjem delu so domači znova povsem prevzeli vajeti, na odmor so odšli s prednostjo 14:9.

Po slabih petih minutah nadaljevanja je bilo 20:11. Obramba je delovala odlično, vratar Klemen Ferlin je ustavljal strele tekmecev in razlika je naraščala iz minute v minuto. Najvišja je bila +15, Celjani pa so kljub nekaj manjšim napakam v igri zavzeto igrali vse do konca za prepričljivo zmago.

Kodrin, Silva in Markušić dosegli po pet golov

Tilen Kodrin in Diogo Silva sta bila s po petim goli najboljša strelca domačih, medtem ko je bil na drugi strani enako učinkovit Dorian Markušić.

Celjani so tako uspešno opravili generalko pred uvodno tekmo nove sezone Lige prvakov, ko bodo v nedeljo ob 17.00 v Zlatorogu gostili Flensburg.

ROKOMET

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)



LIGA NLB, 2. krog

CELJE PL - DOBOVA 35:21 (14:9)

Kodrin in Silva po 5, Leban, Marguč in Horžen po 4; Markušić 5, Florjančič, Lončar in Sintič po 3.

Sobota ob 17.00 (Slovenj Gradec):

GORENJE VELENJE - KRKA

Ob 19.00:

RIKO RIBNICA - MARIBOR BRANIK

JERUZALEM ORMOŽ - BUTAN PLIN IZOLA

KOPER - URBANSCAPE LOKA

Ob 20.30:

SLOVENJ GRADEC - TRIMO TREBNJE