Slovenski rokometaši na SP-ju še ne poznajo poraza. Foto: Instagram RZS

Slovenija je kot edina neporažena ekipa skupine A (dosegla je pet zmag) zasedla sam vrh, tako da jo v izločilnih bojih čaka četrtouvrščena ekipa skupine B - Južna Koreja.

Na današnji tekmi za prvo mesto sta Slovenija in Španija odigrali napet obračun.

Varovanci Saše Praprotnika so slabo začeli tekmo, skoraj štiri minute niso dosegli gola, po treh zapravljenih napadih je prvi zadel Gregor Ocvirk. Po desetih minutah igre je bil izid izenačen (2:2), Slovenija pa je na krilih Ocvirka, ki je dosegel štiri gole, povedli z 10:6. Španci so se z delnim izidom vrnili in izenačili (10:10), vsaka ekipa je do polčasa dosegla še po en gol (11:11).

Slovenia wins 22:21 over the defending champions and is now the only undefeated team in Group A #Spain2019 #handtastic pic.twitter.com/P2ob0cIbdc — IHF (@ihf_info) 22. julij 2019

Španci so z dobro igro nadaljevali tudi po vrnitvi z odmora, povedli so z dvema goloma prednosti (12:14). Nato je dva zaporedna gola dosegel Ocvirk za ponovno priključitev (14:15). Slovenija je z razpoloženim vratarjem, ki je branil poskuse Špancev, in učinkovitim napadom spet povedla - Matic Pipp je s tretjim golom s krila poskrbel za +2 (18:16). Pri Slovencih se je razigral tudi Miha Kotar, s svojim tretjim golom je Slovenijo držal v prednosti dveh golov (19:17), ko je gol dodal še Marko Kotar, pa je Slovenija vodila za 3 (20:17). Španci se niso predali, pol minute do konca so znižali zaostanek na en gol (22:21), več kot to pa jim ni uspelo.

Ocvirk je bil najboljši posameznik tekme, na koncu je zbral 10 golov.

SVETOVNO PRVENSTVO (U-21)

SKUPINA A, Vigo (Španija)

Zadnji krog predtekmovanja:

SLOVENIJA - ŠPANIJA 22:21 (11:11)

Ocvirk 10, Pipp, Mar. in Mat. Kotar po 3, Horžen 2, Žabić 1; Perez 8, Rovira, Caballero in Ugartebru po 3.

JAPONSKA - ZDA 21:20

SRBIJA - TUNIZIJA 23:29

Vrstni red: Slovenija 10, Španija 8, Tunizija 6, Srbija 4, Japonska 2, ZDA 0 točk.