Slovenci so dobro odprli tekmo pred 800 gledalci v dvorani Hardek in že po šestih minutah povedli s 6:1.

Slovenija pobegnila na 13:5

Njihovega ritma ni ustavila niti nizozemska minuta odmora, tudi po njej so varovanci Veselina Vujovića igrali poletno in zanesljivo ter Nizozemce zasenčili v vseh elementih igre. V 16. minuti je njihova prednost znašala že osem golov (13:5). V nadaljevanju je njihov ritem padel. Vujović je v 21. minuti - pri vodstvu 15:10 - zahteval minuto odmora, le nekaj minut zatem pa so se Nizozemci približali na štiri gole (17:13). Slovenski rokometaši so v končnici prvega polčasa znova zaigrali udarno in na veliki odmor odšli s prednostjo šestih golov (19:13).

Slovenci imajo v tednu Evropske rokometne zveze (EHF) precej obveznosti, kar je bržkone vplivalo tudi na predstavo proti Nizozemski. V sredo so se v Ljubljani udeležili slavnostne akademije ob praznovanju 70. obletnice Rokometne zveze Slovenije, v četrtek pa so nekateri igralci nastopili na poslovilni tekmi Uroša Zormana in Luke Žvižeja. Foto: www.alesfevzer.com

V drugi polovici tekem so Vujovićevi izbranci vseskozi hodili po robu. Prikazali so zelo bledo predstavo, kar so Nizozemci, ki bodo drugo leto premierno nastopili na evropskem prvenstvu, izkoristili in tekmo postavili na glavo.

Henigman v 38. minuti zabil za 23:15, nato sledil "mrk"

Slovenski rokometaši so v 38. minuti po golu Nika Henigmana sicer znova povedli za osem golov (23:15), a nato padli v "globoko luknjo". Nizozemci so v naslednjih sedmih minutah naredili delni izid 6:0 in se jim približali na vsega dva gola (23:21). Kar osemminutni slovenski strelski post je prekinil Henigman, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so gostitelji - v 54. minuti so vodili zgolj za gol (27:26) - znova zaigrali malenkostno bolje in si dve minuti pred koncem priigrali dva gola prednosti (29:27), a so v končnici tekme naredili nekaj kardinalnih napak.

Rdeč karton za Kodrina in izenačenje Nizozemske s sedemmetrovke

V zadnji minuti je Dean Bombač - pri vodstvu Slovenije z 29:28 - naredil prekršek v napadu, pet sekund pred koncem pa je Tilen Kodrin storil nameren prekršek nad tekmecem, tako da sta mu sodnika Bojan Lah in David Sok pokazala rdeči karton, tekmecem pa prisodila sedemmetrovko, ki je realiziral Jeffrey Boomhouwer za končni izid 29:29.

Bombač in Henigman dosegla po pet golov

V slovenski izbrani vrsti sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Dean Bombač in Nik Henigman, ki sta dosegla po pet golov, Jure Dolenec je prispeval štiri zadetke.

Vujović: Potrebujemo visoke zunanje igralce

"Celotne tekme ne morem odigrati le z eno postavo, povsem logično je, da priložnost na pripravljalnih tekmah ponudim vsem svojim varovancem. Prvič v trenerski karieri se mi je zgodilo, da vratar v enem polčasu ni zbral nobene obrambe, ob tem smo katastrofalno igrali tudi v napadu. Današnja tekma je dokaz, da z nizko zunanjo vrsto nimamo velikih možnosti na veliki sceni in da nujno potrebujemo visoke zunanje igralce. V drugem polčasu smo zapravili visoko prednosti, kar je nedopustno, na koncu tudi nismo imeli najbolj inteligentnih rešitev. Izgubljena žoga v napadu in prekršek za sedemmetrovko zgovorno pričata o tem," je ocenil selektor Veselin Vujović.

V nedeljo v Lukni proti Srbiji

V nedeljo se bo Slovenija v Mariboru pomerila še s Srbijo. Tekma v dvorani Lukna se bo začela ob 17.30.

ROKOMET (M)

PRIPRAVLJALNI TEKMI

Ormož:

SLOVENIJA - NIZOZEMSKA

29:29 (19:13)

Slovenija: Ferlin, Zaponšek, Henigman 5, Marguč 2 (2), Dolenec 4 (2), Cingesar 2, Skube 3, Poteko 1, Cehte 1, Kodrin 2, Gaber 3, Šoštarič 1, Ovniček, Grošelj, Bombač 5 (1), Suholežnik.

Nizozemska: Ravensbergen, L. Steins 1, Jansen, Benghamen 3, Leenders, Versteijnen 2, Sluititers 1, Beucken, I. Steins 3, Schoenaker 1, Smiths 6, Adams 4, Boomhouwer 3 (3), Jerry, Smit 3, Eidlers, Velde 2.

Sedemmetrovke: 5/5; 2/2

Izključitve: 6; 16 min

RK: Kodrin 60./Slovenija

Nedelja ob 17.30 (Maribor):

SLOVENIJA - SRBIJA

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.