Organizator igre Dean Bombač je bil zelo razigran. Foto: www.alesfevzer.com

Izbranci Veselina Vujovića so po petkovem neodločenem izidu proti Nizozemcem v Ormožu in predvsem porazni predstavi v drugem polčasu, ko so zapravili kar osem golov prednosti, v mariborski Lukni pokazali boljšo predstavo in na kolena spravili na papirju precej močnejšo reprezentanco od nizozemske. Slovenski rokometaši se bodo znova zbrali 25. decembra, ko bodo začeli priprave za evropsko prvenstvo, ki bo med 10. in 26. januarjem prihodnje leto na Švedskem, Norveškem in v Avstriji. Do odhoda na Švedsko, kjer se bodo v skupinskem delu v Göteborgu pomerili s Švedi, Poljaki in Švicarji, bodo 4. in 5. januarja odigrali še dve tekmi s Črnogorci.



Slovenci so prepričljivo začeli obračun proti Srbom in že v sedmi minuti - na krilih Nika Henigmana in Jureta Dolenca - povedli s 5:2 ter gostujočo klop prisilili, da je zahtevala minuto odmora. Po njej so se jim tekmeci približali na gol zaostanka (5:4), v 12. minuti pa so jih dokončno ujeli (6:6). V sredini prvega polčasa je bila igra enakovredna, gostitelji so imeli v napadu kar velike preglavice z visokim srbskim centralnim blokom, težave pa so reševali z individualnimi akcijami. Z dvema zaporednima goloma reprezentančnega povratnika Sebastiana Skubeta in Maria Šoštariča so v 19. minuti znova povedli za tri gole (10:7).



Bombač prvi strelec s petimi goli

Slovenija, ki je v 20. minuti ostala brez Skubeta - prejel je udarec v glavo -, je sijajno odigralo končnico prvega polčasa. Najprej je Matej Gaber v 27. minuti povišal na 14:9, najvišje vodstvo pa si je - po golih Šoštariča in Nejca Cehteta - priigrala v 29. minuti, ko je povedla za sedem golov (16:9). Domači rokometaši v drugem polčasu niso popustili in zaigrali neodgovorno, kot pred dnevi proti Nizozemcem v Ormožu. V obrambi so bili srčni in bojeviti, vseskozi so igrali na meji dvominutne izključitve, v napadu pa uveljavili svojo prednost v hitrosti. Blestel je Dean Bombač, ki je bil s svojimi prodori nerešljiva uganka za Srbe.



Slovenci so v drugi polovici vseskozi imele tekmece pod nadzorom. Vselej so bili za korak pred tekmeci in bili v rezultatski prednosti. Ko je Blaž Janc v 51. minuti povišal na 27:19, je bilo jasno, da bo zmaga ostala v Sloveniji. V slovenski izbrani vrsti sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Bombač s petimi goli, Šoštarič je prispeval štiri, Henigman, Miha Zarabec in Dolenec pa po tri zadetke.



Pripravljalna tekma (Maribor):

SLOVENIJA - SRBIJA 30:24 (16:10)

800 gledalcev

Slovenija: Zaponšek, Kastelic, Henigman 3, Marguč, Janc 3, Dolenec 3 (1), Skube 2, Poteko, Cehte 1, Kodrin 1, Gaber 3, Zarabec 3 (1), Šoštarič 4, Ovniček, Bombač 5 (1), Suholežnik 2.

Srbija: Čupara, Milosavljev, Vujić 2, Stanković, Crnoglavac 1, Pešić, Radivojević 5 (1), N. Ilić, V. Ilić 2, Z. Nikolić 3, Kukić, Zelenović 3, J. Nikolić 1, Kolković 2, Stevanović 1, Marsenić 2, Obradović 2.

Sedemmetrovke: 3/3; 1/1



Izključitve: 6; 8 min