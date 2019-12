Slovenke so po presenetljivi uvodni zmagi nad Nizozemsko izgubile proti Norveški in Angoli, tako da morajo dobiti naslednji dve tekmi, če se želijo prebiti v drugi del, to je med dvanajst najboljših na svetu – najprej v četrtek proti Kubi, nato pa v petek še proti Srbiji.

Ana Gros je na prvih treh tekmah dosegla 21 golov. Foto: www.alesfevzer.com

"Če želimo priti v drugi del svetovnega prvenstva, potem moramo obračun s Kubankami dobiti. Seveda bo potem treba zmago iskati tudi proti Srbiji. Priprave na Kubo so v polnem teku. Po četrtkovi tekmi bomo naše misli povsem usmerili še v obračun s Srbijo," je dejal selektor Uroš Bregar.

Najučinkovitejši kubanski posameznici na dosedanjih tekmah sta bili 34-letna levokrilna rokometašica Lisandra Lusson Miranda, ki je v svoji karieri v reprezentančnem dresu zabila že več kot 1000 golov, in 10 let mlajša leva zunanja igralka Eyatne Rizo Gomez. Obe sta ob manj kot polovičnem izkoristku strelov na letošnjem prvenstvu v Aziji dosegli po devet zadetkov.

Kuba je v zadnjem krogu proti Nizozemski izgubila kar s 23:51.

4. KROG

Četrtek ob 7.00:

KUBA – SLOVENIJA

Ob 10.00:

SRBIJA – NIZOZEMSKA

Ob 12.30:

NORVEŠKA – ANGOLA

5. KROG

Petek ob 7.00:

SRBIJA – SLOVENIJA

Ob 10.00:

ANGOLA - KUBA

Ob 12.30:

NIZOZEMSKA – NORVEŠKA

Vrstni red: Norveška 6, Nizozemska in Srbija po 4, Angola in Slovenija po 2, Kuba 0 točk.

V drugi del tekmovanja vodijo prva tri mesta.