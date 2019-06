Slovenija je v dodatnih kvalifikacijah za SP premagala Severno Makedonijo. Foto: www.alesfevzer.com

Možne tekmice Slovenije iz prvega jakostnega bobna so Francija, Rusija, Nizozemska in Romunija, iz drugega Norveška, Švedska, Madžarska in Danska, iz tretjega Črna gora, Japonska, Nemčija in Srbija, iz petega Brazilija, Angola, Senegal in Argentina, iz šestega pa Kazahstan, Kuba, Kongo in Avstralija.

Tekmovanje bo na Japonskem potekalo med 30. novembrom in 15. decembrom.

Na dosedanjih svetovnih prvenstvih so bile najboljše na Hrvaškem 2003, ko so zasedle osmo mesto. V Italiji 2001 so osvojile deveto, v Rusiji 2005 in Nemčiji 2017 14., na premiernem nastopu v Nemčiji 1997 pa 18. mesto.