Španski tenisači se veselijo zmage pred domačimi navijači. Foto: EPA

Španci so Davisov pokal osvojili šestič, prvič po letu 2011. Najboljši so bili še v letih 2000, 2004, 2008 in 2009. Več zmag imajo ZDA (32), Avstralija (28), Velika Britanija (10), Francija (10) in Švedska (7).

Bautista Agut je v prvem dvoboju po uri in 49 minutah premagal 19-letnega tekmeca. Izkoristil je prvo zaključno žogo. Deveti igralec z lestvice ATP je finale odigral le tri dni po smrti svojega očeta.

V drugem dvoboju je Nadal v podaljšani igri povedel s 6:4 in imel servis, a ga ni izkoristil. Shapovalov je prešel v vodstvo s 7:6, toda Nadal je nato dobil tri točke v nizu in Španiji zagotovil zmago.

Kanada je prvič igrala v finalu tega tekmovanja.

V španski prestolnici je Davisov pokal prvič potekal po novem sistemu. V prvem delu je bilo 18 ekip razvrščenih v šest skupin, ki so dale četrtfinaliste. Od četrtfinala naprej je tekmovanje potekalo na izpadanje.

Poleg tega so igralci nastopali le v dveh posamičnih dvobojih in enem obračunu dvojic, kjer so igrali na dva dobljena niza. Po starem načinu so igrali na tri dobljene nize, na sporedu pa so bili štirje posamični dvoboji in igra dvojic.

Finale:

KANADA - ŠPANIJA 0:2

Aliassime - Bautista Agut 6:7 (3), 3:6

Shapovalov - Nadal 3:6, 6:7 (7)

Pospisil/Shapovalov - Lopez/Granollers - odpovedano