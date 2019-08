Aljaž Bedene je upravičil vlogo prvega favorita. Foto: Sportida

30-letni Ljubljančan je osvojil 16. turnir serije challenger v karieri. Bedene je osvojil zadnjih pet turnirjev challenger, ki se jih je udeležil. Izgubil ni nobenega dvoboja na challengerjih že od marca 2017. V tem času je osvojil challengerje v Irvingu v ZDA, Sophii Antipolis v Franciji, Barletti v Italiji in francoskem Orleansu lani oktobra.

Serviral je šest asov in unovčil pet izmed 15 priložnosti za brejk. Dvoboj je trajal uri in 38 minut. Za naslov je prejel 6.190 evrov in 80 točk ATP, ki ga bodo na ponedeljkovi lestvici pripeljale med prvih 80 igralcev na svetu.

Bedene bolj zbran v zaključku prvega niza

Đurasović je v tretji igri zgrešil forhend in Bedene je prišl do prvega brejka. Norvežan je uspel hitro izenačiti na 2:2. Pri vodstvu s 5:4 je najboljši slovenski igralec serviral za zmago v uvodnem nizu, a ni uspel. V enajsti igri mu je uspel nov odvzem servisa, ki pa ga je uspel potrditi.



Đurasović po izejnem začetku drugega niza popustil

V drugem nizu je Đurasović povedel s 3:0, nato pa popolnoma popustil in do konca obračuna ni osvojil niti igre več. Bedene je oddal le še devet točk,nanizal je šest iger zapored in se veselil zmage pred številnimi navijači.



22-letni Đurasovic, igralec srbskih korenin, se je v soboto veselil največjega uspeha v karieri. V polfinalu je premagal branilca naslova Francoza Constanta Lestienna s 3:6, 6:1 in 6:1.

Do zdaj sta Portorož osvojila dva slovenska igralca, leta 2013 Grega Žemlja in leta 2014 Blaž Kavčič.

PORTOROŽ, polfinale

(46.600 evrov, trda podlaga)

Finale:

BEDENE (SLO/1) - ĐURASOVIC (NOR)

7:5, 6:3