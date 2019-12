Kaja Juvan je trenutno na 126. mestu teniške lestvice, cilja pa mnogo višje. Foto: Reuters

Seveda ti ostane v spominu, veliko se lahko naučiš iz takšne tekme. Bilo je nekaj novega zame, velika izkušnja. Še zdaj dobivam veliko vprašanj. Toda ciljam še na kaj več kot le na en takšen dvoboj s slovito nasprotnico. Kaja Juvan o dvoboju s Sereno Williams

19-letna Ljubljančanka je nase opozorila lani, ko je na olimpijskih igrah mladih v Buenos Airesu zmagala posamično in v ženskih dvojicah, letos pa se je že uspešno preizkusila v članski konkurenci in se med drugim prebila skozi kvalifikacije Wimbledona. Izpadla je v 2. krogu, ko je namučila Sereno Williams. Z obetavno teniško igralko smo se pogovarjali o izkušnjah, ki jih je dobila v pretekli sezoni, zahtevni maturi, zaradi katere en mesec ni prijela za lopar, in ciljih pred novo sezono.

Lep preboj vam je uspel v zadnji sezoni. S 174. ste se povzpeli na 126. mesto teniške lestvice, bili ste že 106. Ste napredovali še bolj, kot ste pričakovali?

Ne bi rekla. V sezono sem šla brez posebnih pričakovanj, vedela sem, da me čaka matura, sem pa zadovoljna, da sem prišla na višjo raven in da sem spoznala vzdušje na največjih turnirjih. V novi sezoni bom tako že imela nekaj izkušenj.

Ko ste bili na največjih turnirjih, kjer so tudi igralke iz najboljše deseterice, kaj je drugače, kakšen tenis igrajo dekleta?

Predvsem so konstantne na igrišču, bolj čvrste. Ne dobiš toliko priložnosti za točko kot pri nižje rangiranih. Vedno moraš za zmago igrati optimalno, najboljšim igralkam redko pade tempo ali koncentracija. Je pa zame res dobrodošlo spoznanje, da lahko igram tudi z njimi, čeprav vem, da je treba nekatere stvari še izboljšati.

Kaj vam še manjka, da pridete med najboljših 100 ali 50?

Predvsem izkušnje, pa konstantnost v igri, torej čim manj nihanj. Ampak, to bo prišlo z leti.

V primerjavi s konkurenco ste do zdaj manj trenirali, vse z namenom, da se ne bi nasitili tenisa ...

Ja, nismo šli toliko na količino kot na kakovost treninga. Postopoma je zdaj vse večja količina, tako da šok ne bo prevelik.

Kako je z gležnjem, ki ste si ga poškodovali?

Gre na bolje, trudimo se, da bo regeneracija čim krajša, potem ko je bil del vezi natrgan.

Juvanova z odlično igro pošteno namučila Sereno

V spominu nam je letos predvsem ostal vaš dvoboj s Sereno Williams v Wimbledonu, ko ste uvodni niz dobili s 6:2 in se je morala slovita tekmica zelo potruditi za preboj v 3. krog. Ste se lahko potem normalno pripravljali na maturo, ali pa se vam je ta julijski dvoboj še dolgo podil po mislih?

Res je, da sem takoj po Wimbledonu za nekaj časa pustila tenis in se pripravljala na maturo, tako da nisem smela preveč razmišljati o dvoboju s Sereno. Seveda ti ostane v spominu, veliko se lahko naučiš iz takšne tekme. Bilo je nekaj novega zame, velika izkušnja. Še zdaj dobivam veliko vprašanj. Toda ciljam še na kaj več kot le na en takšen dvoboj s slovito nasprotnico. Vsekakor pa je bila to super popotnica.

Lani je na olimpijskih igrah mladih v Buenos Airesu zmagala posamično in v ženskih dvojicah. Foto: EPA

Coco Gauff je bila pri 15 letih senzacija Wimbledona. Bomo videli vedno več najstnic, ki bodo mešale štrene najboljšim?

Težko ocenim. Vse je odvisno od telesne pripravljenosti. Coco Gauff je pri teh letih že razvita, pa tudi veliko trenira. Ko sem bila jaz toliko stara, sem bila še brez mišic in v nobenem primeru ne bi mogla igrati na tem nivoju. Je pa bilo že veliko primerov, ko se je vse zgodilo prehitro in so igralke utonile v pozabo. Vsekakor pa Coco dober tenis, igrali sva letos na pesku, v kvalifikacijah Roland Garrosa, zmagala sem s 6:3 in 6:3, takrat sploh še ni imela rankinga.

Rada potujem, čeprav je naporno. In tudi vsak kraj, kjer igram turnir, ni takšen, da bi ga obiskala, če ne bi bila teniška igralka. Ampak - dobro se prilagajam. Pomembno je, da znaš vse obrniti v svojo korist, čeprav pogoji niso idealni. Kaja Juvan

Je eden od vaših ciljev v novi sezoni, da ste čim prej med najboljši 100?

Gotovo je tudi to eden od ciljev, ampak - končni cilj je še precej višji. A s tem se ne smem obremenjevati, predvsem se moram skoncentrirati na igro, vse ostalo bo že sledilo.



Katero od igralk z vrha teniške lestvice občudujete, katera je vzornica?

Nimam ravno vzornice, od vsake se poskušam nekaj naučiti. Veliko sem letos gledala Bianco Andreescu. Zelo lepo in raznovrstno igro ima, tudi pomerila sem se z njo. Všeč mi je, na kakšen način igra.



Kako je bilo na jesenski maturi?

To je bila ena bolj stresnih stvari v življenju. Bila sem cel mesec brez tenisa, samo učila sem se. Vsi izpiti so si sledili v tednu in pol. To je veliko, pet pisnih in trije ustni izpiti.

Vseeno ste maturo opravili z oceno odlično. Izbirni predmet je bila psihologija, kajne?

Da, psihologija in informatika ...

Vam je bil ta predmet pri srcu, ker morate športniki veliko vedeti o psihologiji?

No ja, veliko se je bilo treba naučiti na pamet, tako da mi je bila bolj všeč informatika.

Radi potujete?

Rada, čeprav je naporno. In tudi vsak kraj, kjer igram turnir, ni takšen, da bi ga obiskala, če ne bi bila teniška igralka. Ampak - dobro se prilagajam. Pomembno je, da znaš vse obrniti v svojo korist, čeprav pogoji niso idealni.

December je v tenisu mrtev mesec, turnirjev ni, morate le trenirati. Kdaj je najtežje pri kondicijski vadbi?

Takrat, ko imaš visok srčni utrip, kadar je veliko teka in intervalnih treningov. Dlje kot traja pripravljalno obdobje, težje je, tudi mentalno zna biti naporno. Vsak dan se moraš potruditi maksimalno, pri tem pa ne smeš pozabiti na regeneracijo.

Iz Buenos Airesa z dvema zlatima medaljama

Težko čakate novo sezono?

Seveda, spet bi se rada spopadla z višje rangiranimi puncami, pa da se navadim na trdo podlago.

Ta ni ravno vaša najljubša podlaga, kajne?

Večina profesionalk odrašča na trdi podlagi, jaz sem na peščeni ... Nasprotnice so na trdi podlagi boljše in moram to popraviti, pridobiti izkušnje. Zdaj sicer ves čas treniramo na trdi podlagi.

Odprto prvenstvo Avstralije se začne 20. januarja. Kje boste opravili generalko, kje se boste privajali na vročino?

V Šenzenu na Kitajskem, kjer je tudi zelo toplo.

Kako velik problem je vročina v Melbournu?

Dvakrat sem že bila tam, enkrat je bilo res vroče. Težko je bilo igrati, ampak mislim, da se dobro prilagajam na vse razmere.

Julija je v 2. krogu Wimbledona igrala s sedemkratno zmagovalko turnirja Sereno Williams in dobila prvi niz. Foto: Reuters

Kje se najbolje počutite, kje igrate najraje?

V Aucklandu znajo lepo poskrbeti za igralke, pa na Bolu. Tam sem preživljala tudi počitnice in se rada vračam. Letos sem igrala dobro, prišla do polfinala. Med grand slami mi je najljubši Wimbledon, kot mladinka sem tam leta 2017 z Olgo Danilović zmagala med dvojicami, tako da sem spoznala, kako je na plesu zmagovalcev. Na splošno mi je všeč travnata podlaga.

Zakaj?

Zelo specifična podlaga je. Meni je zelo všeč. počutiš se, kot da si na kakšni preprogi.

Ko boste imeli svojo hišo, bo torej pred hišo bazen in travnato igrišče ...

Ne, vsekakor bo igrišče s trdo podlago (smeh). Največ turnirjev je na tej podlagi. Poleg tega je s travo veliko dela, težko je to vzdrževati, podlaga se hitro uniči.

To je neki znak spoštovanja, da potegneš igrišče. Mislim, da nikoli ne bom taka zvezda, da ne bi tega počela. Lepo je, da počistiš za sabo in pokažeš spoštovanje. Kaja Juvan

Vedno počistite peščeno igrišče za seboj?

Na nekaterih turnirjih tega ne pustijo, sicer pa - da, vedno. To je neki znak spoštovanja, da potegneš igrišče. Mislim, da nikoli ne bom taka zvezda, da ne bi tega počela. Lepo je, da počistiš za sabo in pokažeš spoštovanje, posebej če je igrišče lepo vzdrževano.

Ali morate igralci plačevati za napenjanje strun na loparju?

Odvisno. Na Odprtem prvenstvu Avstralije je to brezplačno, vsaj v določenem obsegu, sicer pa od 10 do 25 evrov na lopar.

Poleti ste spoznali Luko Dončića. Si kdaj ogledate kakšno tekmo Lige NBA?

Drži, poleti sva se srečala v Umagu v okviru ATP-turnirja, moj menedžer je uredil, da sva spregovorila nekaj besed. Rada imam košarko, ampak tekme so ponoči, tako da si ogledam le vrhunce. Spremlja pa njegove igre precej redno moj oče in tudi nekateri prijatelji.

Ste v osnovni šoli igrali košarko?

Sem obiskovala krožek, pa tudi odbojko in ritmično gimnastiko.

V torek (danes) bo v Cankarjevem domu prireditev Športnik leta. Pridete?

Pridem. Bila sem že lani. Spoznala sem nekaj športnikov, dobiš tudi kakšen nasvet starejših. Veselim se dogodka.