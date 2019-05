21-letna Konjičanka torej po odličnem tednu na Bavarskem ni uspela postaviti pike na i in osvojiti prvega turnirja v karieri, kar je na koncu uspelo 24-letni Putincevi.

21-letna Tamara Zidanšek, 68. z lestvice WTA, je bila blizu največjemu uspehu v karieri. Zidanškova je sicer doslej že zmagala na enem turnirju, in sicer nižje serije WTA 125 junija lani v Bolu na Braču. Foto: EPA

Zidanškova, ki je pred tremi tedni Putincevo premagala v Rabatu, je tudi tokrat začela odlično. Nasprotnici je v uvodnem nizu odvzela servis v drugi, šesti in deseti igri za zmago s 6:4 po 50 minutah. Putinceva ji je vrnila v drugem nizu zu brejkoma v tretji in sedmi igri za zmago s 6:4 po 45 minutah.

Tretji niz: Izgubljena servisa v tretji in sedmi igri

Prva nosilka je "vajo" ponovila tudi v tretjem, ko je Slovenki odvzela servis v tretji in sedmi igri za zmago po dveh urah in 20 minutah. V tretjem nizu je bila bržkone odločilna dolga sedma igra, ko je Zidanškova na svoj servis zapravila nekaj priložnosti za znižanje zaostanka. Pri tem je imela nekaj smole, naredila pa je tudi nekaj neizsiljenih napak, ki so bile usodne.

Zidanškova je šestkrat izgubila servis, Putinceva pa štirikrat. Končno razmerje točk je bilo 90:80 za 39. igralko sveta.

TENIS

MEDNARODNI TURNIR WTA

NÜRNBERG

(250.000 evrov, pesek)

Finale:

PUTINCEVA (KAZ/1) - ZIDANŠEK (SLO)

4:6, 6:4, 6:2

LYON

(524.340 evrov, pesek)

Finale:

PAIRE (FRA) - AUGER A. (KAN/4)

6:4, 6:3