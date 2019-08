Bartolov prvi skok edini slovenski presežek v Zakopanah

Japonska suvereno vodila že po prvi seriji

Zakopane - MMC RTV SLO, STA

Tilen Bartol je imel najboljši skok prve serije. Foto: EPA

Japonci v postavi Naoki Nakamura, Keiiči Sato, Jukija Sato in Džunširo Kobajaši so zmagali na ekipni tekmi poletne velike nagrade v smučarskih skokih v Zakopanah. Slovenci so bili peti.