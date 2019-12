Filip Flisar je zatrjeval, da je dobro pripravljen na novo sezono, zato z izkupičkom uvodnih dveh tekem ne more biti zadovoljen. Foto: Reuters

Flisar je bil v osmini finala prepričljiv in je v skupini s favoriziranim Kevinom Druryjem prvi prečkal cilj. V četrtfinalu je slabše štartal, se sicer prebil na 3. mesto, nato pa na enem od skokov naredil napako in se predal. V Flisarjevi skupini sta v polfinale napredovala Drury in Švicar Alex Fiva.



Val Thorens je sicer prva od desetih postaj tekmovalcev v krosu v letošnji sezoni.

Pri ženskah je zmagala Fanny Smith (Švica) pred Sandro Naeslund (Švedska) in Courtney Hoffos (Kanada).

Prenos je na TV SLO 2 in na MMC-ju.