V soboto sta med točkami končala dva Vid Vrhovnik (24.) in Rok Jelen (26.), v nedeljo pa je bil med 30 le Rok Jelen. Foto: BoBo

Po skakalnem delu preizkušnje si je lepo prednost priskakal Norvežan Espen Björnstad, ki je s 135 metri in 139,1 točke imel pol minute prednosti pred rojakom Jensom Luraasom Oftebrojem, ki je skočil sicer pol metra dlje, a je imel precej boljše razmere. Tretji je bil s 132,5 metra in 38 sekundami zaostanka Avstrijec Lukas Greiderer.

Najboljši domačin je bil Jelen, ki je s 119 metri zasedal 32. mesto, s kar velikim zaostankom dveh minut in 20 sekund za vodilnim Norvežanom. Gašper Brecl je zasedal 36. mesto, zaostajal pa je 2:34 minute, še sekundo več pa mesto za njim Vid Vrhovnik, ki je bil 37. po skakalnem delu preizkušnje. Ožbej Jelen je na 47. mestu zaostajal sekundo manj kot tri minute za vodilnim kombinatorcem.

Na cilj 10,3-kilometrske preizkušnje je prvi prišel Riiber, osmi po skokih, pred ciljem pa je strl Antoina Gerarda iz Francije, devetega po skokih, Oftebroja in Andersena, ki so tekli skupaj. Vrhovnik je kmalu ujel Roka Jelena, nato pa je slednji pred ciljem ušel kolegu in se veselil točke za 30. mesto z zaostankom dveh minut in pol za zmagovalcem. Vrhovnik je zaostal devet sekund za Jelenom na 31. mestu, Brecl je končal na 38. mestu, Ožbej Jelen na 48.

Črto pod sezono je najprej potegnil glavni trener Goran Janus: "Poletna velika nagrada je potekala v dveh tednih. Nekaj dobrih skokov in dobrega teka smo videli. V Planici sem računal na boljše predstave naših, a nič ne de. Tudi če skočiš malce slabše, tečeš bolje. Rok je še mladinec, trideseto mesto je dobro v tem trenutku. Poletna velika nagrada je pokazala, kako konkurenca skače in teče. Mi smo zelo mlada ekipa, čaka nas ogromno dela tako pri skokih kot pri tekih."