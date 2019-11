Češka smučarska zveza želi vrniti polete v Harrachov. Foto: EPA

Letalnica Čertak bo po mnenju FIS-a potrebovala obširno obnovo. Čehi so jo zgradili leta 1979 in prenovili leta 1992. Nazadnje so na tej letalnici smučarske polete gostili leta 2014, ko je bilo tam svetovno prvenstvo, zmagal pa je Nemec Severin Freund, Peter Prevc pa je bil bronast.

"To tradicionalno prizorišče ni slavno le zaradi smučarskih poletov. Zaradi izkušene organizacijske ekipe in geografske lege je lahko prizorišče nordijskega konca tedna z vsemi nordijskimi disciplinami," je ob obisku Harrachova povedal direktor tekmovanj pri FIS-u Walter Hofer. Rekord naprave ima Avstrijec Thomas Morgenstern, ki je leta 2008 pristal pri 214,5 metra, Jurij Tepeš pa je s padcem pristal pri 220,0 m.

V zadnjih letih so modernizirali letalnice v Vikersundu, Kulmu, Oberstdorfu in Planici, naprava v Harrachovu pa je v primerjavi z njimi povsem zastarela.