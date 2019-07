S Kitajkami bo Primož Peterka delal vsaj tri leta. Foto: www.alesfevzer.com

Kot piše Sportal, je 40-letni nekdanji izjemni skakalec skupaj z Jelkom Grosom in Bojanom Joštom pred časom odpotoval v Handžhou, kjer ima sedež tudi velikan Alibaba, in skupaj so s kitajskimi dekleti opravili testiranja. Večina se je ukvarjala z odbojko ali je bila vpeta v kakšen drug šport, za smučarske skoke pa dekleta, stara od 13 do 17 let, še niso slišala.

Skupaj so izbrali 15 deklet, 14 jih je zdaj na pripravah v Sloveniji. Načrt je, da bodo dekleta živela in trenirala pri nas, dvakrat na leto pa obiskala svoje družine na Kitajskem.

"Dela je veliko. Za zdaj uživam v tem, kot še nisem nikoli," je za Sportal dejal slovenski skakalni šampion. Dodal je: "Dekleta so zelo skočna in so vse presenetila. Tudi na snegu se znajdejo, pa čeprav so ga v Planici v petek zjutraj šele prvič videla."

"Nastanjeni smo v Kranjski Gori, v prihodnje pa se bomo preselili v hišo v Podkorenu. Razmere za trening so v Planici najboljše. Boljših, kot jih imamo pri nas, ni. Cilji so visoki, o njih pa ne bi zdaj govoril," je še dejal Peterka, ki mu bosta pri delu v pomoč nekdanja skakalca Andraž Pograjc in njegova sestra Manja.

Primož Peterka je na začetku julija končal sodelovanje s turško reprezentanco, ki je trajalo od začetka leta. Pred odhodom v Turčijo januarja letos je tako sodeloval z Državnim panožnim nordijskim centrom Kranj, kjer je skrbel za mlade. Pred tem je bil pomočnik glavnega trenerja ženske reprezentance v smučarskih skokih, nazadnje Stena Baloha, prej tudi Jožeta Berčiča in Matjaža Triplata.