26-letni Christiansen je pokril vse tarče in na koncu za dobro sekundo prehitel Francoza Simona Desthieuxa. Tretji je bil Nemec Roman Rees (+22,4).

Najboljši trije v Soldier Hollowu: Simon Desthieux, Vetle Sjaastad Christiansen in Roman Rees. Foto: EPA

JT Boe zgrešil kar štirikrat

Vnovič je svojo moč dokazal tudi Norvežan Johannes Thingnes Boe, ki je letos dobil 12 od 16 tekem svetovnega pokala, tokrat pa je zgrešil prve štiri strele v stoječem položaju. Kljub temu se je z izjemnim tekom prebil do petega mesta in še povečal svojo prednost v skupnem seštevku.

Na štartu ni bilo nekaterih najboljših biatloncev, kot je Francoz Martin Fourcade. Manjkala sta tudi najboljša Slovenca Jakov Fak in Klemen Bauer, ki se doma pripravljata na svetovno prvenstvo.

Christiansen do prve zmage v karieri

Dovžan do drugega najboljšega izida v karieri

Ob odsotnosti Faka in Bauerja je najboljši dosežek uspel Mihi Dovžanu, ki je bil 25. To je njegov drugi najboljši izid v karieri, potem ko je bil lani v Ruhpoldingu 17. Mitja Drinovec je bil 43., Rok Tršan pa 60.

V soboto bo na sporedu zasledovanje s tremi Slovenci na štartu.

BIATLON SVETOVNI POKAL SALT LAKE CITY, Soldier Hollow Šprint (M), 10 km: * 1. V. CHRISTIANSEN NOR 23:29,7 (0) 2. S. DESTHIEUX FRA +1,3 (1) 3. R. REES NEM 22,4 (1) 4. E. LESSER NEM 23,0 (0) 5. J.-T. BOE NOR 41,5 (4) 6. Q. FILLON-M. FRA 42,9 (1) 7. L. HOFER ITA 46,3 (1) 8. B. WEGER ŠVI 49,3 (1) 9. A. GUIGONNAT FRA 52,7 (1) 10. J. DALE NOR 56,5 (2) ... 25. M. DOVŽAN SLO 1:29,9 (1) 43. M. DRINOVEC SLO 1:56,2 (1) 60. R. TRŠAN SLO 2:42,5 (2) * - kazenski krogi