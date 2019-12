Filip Flisar je zatrjeval, da je dobro pripravljen na novo sezono, zato z izkupičkom uvodnih dveh tekem (14. in 15. mesto) ne more biti zadovoljen. Foto: Reuters

Nastop Flisarja v četrtfinalu

Flisar je bil v osmini finala prepričljiv in je v skupini s favoriziranim Kevinom Druryjem prvi prečkal cilj. V četrtfinalu je slabše štartal, se sicer prebil na 3. mesto, nato pa na enem izmed skokov, ko je poskušal prehiteti Druryja, naredil napako in se predal. Osvojil je 15. mesto. V Flisarjevi skupini sta v polfinale napredovala Drury in Bastian Midol, ki je vodil od štarta do cilja.

Na vse ali nič

"Prva vožnja zopet zelo dobra, napredovanje brez težav in tudi zmaga. V četrtfinalu pa tako kot včeraj znova malenkost slabši start. Sicer sem Fivo kmalu prehitel, kar je bilo zelo v redu, a pred menoj sta ostala Midol in Drury, ki sta oba zelo hitra. Na zadnjem negativu je ostala edina priložnost za prehitevanje, to pa lahko narediš samo tako, da tvegaš z zelo ozko linijo, a pri tem se ti lahko naredi, da povoziš vratca. Meni se je to danes zgodilo, a je to vseeno bolje, kot da bi ostal zadaj in se sploh ne bi boril za napredovanje," je komentiral Flisar.

Mahler prvič na vrhu

Prvo zmago kariere v svetovnem pokalu je slavil 24-letni Kanadčan Kris Mahler, ki je v finalu vodil od štarta do cilja, v izenačenem ciljnem troboju pa je ohranil minimalno prednost pred Francozoma Jeanom Fredericom Chapuisom in Bastienom Midolom.

Švicar Joos Berry je bil četrti. Mali finale je dobil Kevin Drury.

Val Thorens je bila sicer prva od desetih postaj tekmovalcev v krosu v letošnji sezoni. Pri ženskah je zmagala Fanny Smith (Švica) pred Sandro Näslund (Švedska) in Courtney Hoffos (Kanada).