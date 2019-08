Nika Križnar je v velikem slogu dobila tekmo na Češkem. Foto: EPA

Križnarjeva se je po zadnji ženski tekmi sezone velike nagrade na prvem mestu z 200 točkami pridružila tokrat odsotni Japonki Sari Takanaši, ki je zaradi zmage več skupna zmagovalka letošnje velike nagrade.

Križnarjeva je skočila 104 in 100,5 m za skupaj 249,7 točke. Druga je bila vodilna po prvi seriji Juliane Seyfarth (101,6 in 94 m, 242,8), sledile pa so Urša Bogataj, Špela Rogelj in na petem mestu Maj Vtič.

Bogatajeva obdržala tretje mesto

Bogatajeva (101,5 in 96 m, 237,3) je bila po prvi seriji tretja, za Seyfarthovo in Križnarjevo ter je po drugem nastopu v finalu obdržala tretjo zmagovalno stopničko. Rogljeva (99,5 in 93,5, 223,1) je bila po prvi seriji peta in je s sedmim dosežkom finala pridobila eno mesto, s šestega mesta pa je na peto napredovala Vtičeva (95 in 94,5 m, 221,6). Med preostalimi Slovenkami je bila Jerneja Brecl 13. (88,5 in 101 m, 201,6), 21. pa Katra Komar (87,5 in 95 m, 188,3).

Križnarjeva se je v finalu pripravila še bolje

"Že prvi skok je bil zelo lep, ocene so bile malo slabše, veter pa boljši, a dokazala sem, da znam skočiti tudi do rekorda. V finalu sem se pripravila še bolje, malo me je razjezilo, ker sem bila druga po prvi seriji. To mi je dalo še več zagona. Počakala sem še na skok Juliane, videla sem, da je bilo metrov premalo, in takoj sem se začela veseliti," je svojo prvo zmago v elitni konkurenci komentirala Križnarjeva. Dodala je: "Ekipno smo pokazali vsem državam, da smo iz pravega testa. Kapo dol celi ekipi. Res smo se potrudili, pokazali smo vse, kar smo lahko. Res sem vesela za današnji dan!"

Končni vrstni red: skoka točke 1. N. KRIŽNAR SLO 104,0/100,5 249,7 2. J. SEYFARTH NEM 101,5/94,0 242,8 3. U. BOGATAJ SLO 101,5/96,0 237,3 4. Š. ROGELJ SLO 99,5/93,5 223,1 5. M. VTIČ SLO 95,0/94,5 221,6 ... 13. J. BRECL SLO 88,5/101,0 201,6 21. K. KOMAR SLO 87,5/95,0 188,3

Vesela je bila tudi Bogatajeva: "Super rezultati. Včeraj sem imela malo težav, v zadnjem obdobju malo niham, a sem zelo zadovoljna, da se je na koncu izšlo, kot se je."

Takanašijevi sedmič zapored velika nagrada

Po treh tekmah poletne velike nagrade skakalk se je Križnarjeva v skupnem seštevku na čelu po točkah pridružila Sari Takanaši, ki je dobila uvodni tekmi v Hinterzartenu in Courchevelu ter s tem osvojila letošnjo polento sezono. Najboljša skakalka v zgodovini je poletno veliko nagrado tako dobila že sedmič.

Končni vrstni red: skoka točke 1. K. STOCH POL 137,5/132,5 250,8 2. D. KUBACKI POL 138,0/134,5 250,1 3. J. SATO JAP 145,0/131,0 249,3 4. N. NAKAMURA JAP 133,0/134,0 245,3 5. K. PEIER ŠVI 133,0/132,0 243,9 ... 7. T. ZAJC SLO 133,5/129,5 232,2 30. P. PREVC SLO 128,0/103,5 172,4 34. Ž. JELAR SLO 125,0 99,9 36. T. BARTOL SLO 124,0 97,3 37. D. PREVC SLO 118,5 95,8 43. A. LANIŠEK SLO 114,0 86,7 47. A. SEMENIČ SLO 116,0 82,0

Zmaga Stocha v Zakopanah, Zajc sedmi

Poljak Kamil Stoch je zmagal na poletni veliki nagradi v smučarskih skokih v domačih Zakopanah (137,5 in 132,5 m, 250,8 točke). Le dva slovenska skakalca sta nastopila v finalni seriji, Timi Zajc je bil sedmi (133,5 in 129,5 m, 232,2), a je ostal v vodstvu skupnega seštevka velike nagrade, Peter Prevc (128 in 103,5 m, 172,4) pa 30. Ostali Slovenci (Žiga Jelar, Tilen Bartol, Domen Prevc, Anže Lanišek in Anže Semenič) se niso uvrstili v finale.