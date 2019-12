Protestniki so vseh pet kandidatov na volitvah označili za "otroke režime" Buteflike. Foto: Reuters

74-letni nekdanji premier in večkratni minister je na volitvah prejel 58,15 odstotka glasov podpore in se s tem izognil drugemu krogu. Na volitve v 42-milijonski državi je prišlo 41 odstotkov volitvcev.

Za novega predsednika države se je potegovalo pet kandidatov, med njima še en bivši premier, 75-letni Ali Benflis, in nekdanji minister Azzedie Mihoubi. Vseh pet so protestniki zavrnili kot "otroke režima".

Kmalu po izvolitvi Tebbouneja se je na ulice prestolnice Alžir podalo več tisoč ljudi. "Volitve so prevara. Vaše volitve niso naše in vaš predsednik nam ne bo vladal," so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP vzklikali protestniki in izrazili nasprotovanje tako novemu predsedniku kot tudi volitvam ter zahtevali odhod celotne politične garniture, poroča Al Džazira.

Protesti v največji afriški državi potekajo že devet mesecev, sprva so bili uperjeni proti Butefliki, ki je želel podaljšati 20-letno predsedovanje Alžiriji, po odstavitvi pa proti vsem ostankom politične elite. "Tebboune je hujši od Buteflike. Znano je, da je eden od tatov. Nismo glasovali in ne bomo se uklonili," je izjavil eden od protestnikov.

74-letni Tebboune je v prvi izjavi nagovoril protestnike in jim "ponudil roko za dialog pri izgradnji nove Alžirije". Foto: Reuters

Tebboune "ponuja roko protestnikom"

Tebboune je v svoji prvi izjavi nagovoril protestnike in dejal, da jim "ponuja roko za dialog pri izgradnji nove Alžirije". Na novinarski konferenci je še izpostavil, da bo sprožil posvetovanja o pripravi nove ustave, ki jo bodo volivci potrjevali na referendumu ter obljubil reforme za zmanjšanje izdatkov za uvoz iz tujine.

Novi predsednik je blizu poveljniku vojske Ahmedu Gaidu Salahu, de facto voditeljem države, ki je marca letos pozval k uveljavitvi člena v alžirski ustavi, po katerem lahko parlament predsednika zaradi bolezni razglasi za nesposobnega opravljanja funkcije. Varnostni organi so v naslednjih mesecih aretirali tudi več ljudi, povezanih z Butefliko.

Tebboune se je v v zadnjih mesecih poskušal distancirati od skupine političnih vplivnežev, ki jih je sam označil za "tolpo". Njegovo zaničevanje bogatih poslovnežev v notranjem krogu Buteflike, ki jim je vlada podelila donosna državna naročila, je sprožilo simpatije pri nekaterih Alžircih.

Alžirski protestniki že devet mesecev zahtevajo konec vladanja političnih elit. Foto: Reuters

Analitik: Rdeča črta pri dialogu s protestiki je vojska

Politični analitik Zine Labidine Ghebouli je za Al Džaziro povedal, da je Tebboune nedvomo "produkt alžirskega sistema", vendar bi lahko pridobil naklonjenost protestniškega gibanja Hirak, če bi ugodil njihovim zahtevam. "Menim, da bo izpolnil večino zahtev protestnikov, kot je izpustitev političnih zapornikov ter zagotavljanje svobode izražanja in celo tiska," je povedal Ghebouli, vendar poudaril, da te spremembe "ne bodo vplivale na vlogo vojske pri političnih odločitvah, saj je to rdeča črta".

Predsedniške volitve so v Alžiriji pripravili osem mesecev potem, ko je predsednik Abdelaziz Buteflika, ki je Alžiriji vlada zadnjih 20 let, odstopil po pritisku množičnih protestov. V času Buteflike je bil Tebboune minister za komuniciranje ter stanovanjsko politiko, za kratko obdobje v letu 2017 pa je bil tudi premier. Odstopiti je moral manj kot štiri mesece od imenovanja, domnevno zato, ker naj bi se francoskemu kolegu Edouardu Philippu v Parizu predstavil kot Buteflikin naslednik, kar se je zdaj očitno vendarle tudi zgodilo.