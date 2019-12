Erdogan in Sajed sta govorila o korakih za prekinitev ognja v Libiji. Foto: Reuters

Erdogan je na skupni novinarski konferenci ponovil pripravljenost Turčije, da v Libijo pošlje svojo vojsko, če jo k temu pozove mednarodno priznana vlada pod vodstvom Fajeza Al Saradža. Ta se je za ta korak v četrtek odločila, zato je Erdogan dejal, da bo vso potrebno zakonodajo za namestitev turške vojske v Libiji v parlament poslal januarja.

Mednarodna vlada za zdaj še nadzira prestolnico Tripolis, ki jo pa že več mesecev s svojimi privrženci skuša zasesti uporniški general Halifa Haftar, ki uživa podporo Rusije, Egipta in Združenih arabskih emiratov.

Turški predsednik je na tiskovni konferenci s tunizijskim predsednikom Sajedom še poudaril, da razvoj dogodkov v Tuniziji negativno vpliva na celotno regijo, tudi Tunizijo. "Razpravljali smo o možnih korakih za čimprejšnjo prekinitev ognja v Libiji in o sodelovanju pri iskanju politične rešitve v državi," je dejal Erdogan.

Rusija zaskrbljena zaradi turške napovedi

Erdogan je na nenapovedanem obisku Tunizije iskal zaveznike tudi za območje Sredozemskega morja. Foto: Reuters

Že pretekli teden je Erdogan poudaril, da Turčija ne bo nemo spremljala sodelovanja ruskih plačancev skupine Wagner, ki v Libiji podpirajo Haftarjeve sile. V torek je Erdoganov tiskovni predstavnik Ibrahim Kalin sporočil, da se parlament ukvarja s sprejemanjem zakonodaje, ki bi Turčiji omogočilo napotitev vojske. Turčija je v preteklosti po navedbah ZN-a prekršila embargo na uvoz in mednarodno priznani vladi dobavila orožje.

Rusija je v odzivu sporočila, da je izredno zaskrbljena glede možnosti napotitve turških vojakov v Libijo. Državi skupaj iščeta rešitev za konec politične krize v Siriji, vendar podpirata nasprotni strani, imata pa tudi močne trgovinske in orožarske povezave.

Libija je prizorišče spopadov rivalskih frakcij od strmoglavljenja diktatorja Moamerja Gadafija leta 2011. Erdogan je prvi tuji predsednik na obisku v Tunisu, odkar je bil Sajed oktobra izvoljen.

Turčija išče partnerje v Sredozemlju

Do Erdoganovega obiska v Tuniziji pa prihaja tudi v času turškega iskanja partnerjev ob obali Sredozemskega morja. Turčija je namreč novembra z Libijo poleg vojaškega sodelovanja podpisala tudi sporazum o razmejitvi in upravljanju virov iz Sredozemskega morja. Grčija, Ciper in Evropska unija so turško-libijski sporazum ostro obsodile, saj naj bi kršil mednarodno pomorsko pravo.