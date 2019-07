Protitankovska raketa ameriške izdelave Javelin. Foto: Reuters

Gre za štiri protitankovske rakete Javelin, za katere je francosko obrambno ministrstvo dejalo, da so "poškodovane in neuporabne" in da niso bile nikoli namenjene posredovanju kateri koli skupini, ampak bi morale biti uničene, poroča BBC.



Našli so jih v oporišču južno od Tripolija, ki so ga uporabljale sile, zveste generalu Haftarju, ki se od aprila borijo za prevzem nadzora nad glavnim mestom. V spopadih je umrlo več sto ljudi.



Rakete so odkrili junija, ko so omenjeno oporišče zasedle sile mednarodno priznane vlade, Francija pa je priznala, da gre za njihovo orožje. "To orožje je bilo namenjeno zaščiti sil, ki izvajajo obveščevalne in protiteroristične operacije," je sporočilo obrambno ministrstvo v Parizu.



Francija je vselej zanikala, da oborožuje Haftarjeve sile, je po ponudila diplomatsko podporo. Predsednik Emmanuel Macron je kot prvi zahodni voditelj Haftarja povabil na mirovne pogovore, Francija pa je februarja tudi izvedla zračne napade v podporo njegovim silam, in sicer na čadske opozicijske sile, ki se proti Haftarjevi t. i. Libijski nacionalni vojski borijo na jugu Libije.



Haftar že dolgo podpirajo tudi Egipt in Združeni arabski emirati (ZAE), med drugim pa ima tudi podporo Rusije in Savdske Arabije.



Na drugi strani libijsko mednarodno priznano vlado med drugim podpirata Turčija in Katar.



Našli tudi orožje ZAE-ja



Junija smo že poročali, da so vojaški uslužbenci libijske vlade s sedežem v Tripoliju dejali, da so v oporišču, ki so ga zavzeli od sil, zvestih Haftarju, zasegli v ZDA izdelano orožje z oznakami Združenih arabskih emiratov (ZAE). Tudi v tistem primeru je šlo za rakete Javelin.



Libijski mediji so predvajali posnetke oznak, ki kažejo, da je bilo v ZDA izdelano orožje leta 2008 sprva prodano ZAE-ju, ki je velik kupec ameriškega orožja in eden glavnih mednarodnih podpornikov Haftarja. ZAE že dolgo Haftarja oskrbuje z orožjem, vključno z brezpilotnimi letali, vozili in letali.



Libijo pretresa nasilje, odkar so sile Nata leta 2011 vojaško posredovale in upornikom pomagale odstraniti dolgoletnega voditelja Moamerja Gadafija.